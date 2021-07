Soția lui Benone Sinulescu: ”NU a fost găsit inconștient!” FAKE NEWS despre marele artist: ”A răspândit informații defăimătoare”

”Dragi prieteni, admiratori ai lui Benone Sinulescu, avand in prim-plan preocuparea pentru starea de sanatate a sotului meu, pe de o parte, dar si dorinta acestuia de a expune publicului doar actul artistic si mai putin problemele de sanatate specifice varstei, am evitat mediatizarea situatiei medicale a sotului meu.

Totusi, situatia impune cateva precizari:

In urma cu cateva saptamani, sotul meu a fost consultat la o clinica de specialitate din Timisoara de catre un medic, profesor universitar, a efectuat analize medicale inclusiv computer tomograf si urmeaza un tratament pentru afectiunea cronica constatata.

In dimineata zilei de joi 08.07.2021, Benone Sinulescu nu a fost gasit inconstient, ci a cazut si nu a dorit sa fie internat. Cu toate acestea, locuind singuri la casa din localitatea Barzava, neputand sa il ridic si din dorinta de nu fi expus intr-o situatie nefavorabila imaginii publice, impreuna am stabilit sa solicitam o ambulanta de la o clinica privata, in care a fost internat temporar si a continuat tratamentul, beneficiind de conditii medicale de calitate.In ziua de sambata starea de sanatate s-a inrautatit si in urma discutiei cu un alt medic profesor universitar de la Spitalul Judetean Arad, care ii cunostea afectiunile, i-a recomandat o reevaluare in cadrul acestui spital.

In acest timp, fostul impresar Ionut Pavel, fara a ma fi intrebat despre starea sotului meu si fara a ne solicita acordul, a raspandit in presa informatii nedocumentate false, defaimatoare privind modul in care familia il ingrijeste pe “Nea Beni”.

Se dovedeste ca Beni pe buna dreptate nu il considera o persoana din cercul de prieteni si a incetat relatiile profesionale de mai mult timp cu acesta. Va multumim pentru aprecierile si gandurile bune si sa ne rugam cu totii pentru sanatatea indragitului Benone Sinulescu”, a transmis Elena Sinulescu.

Cătălin Măruță vorbea despre ”boala incurabilă și rară” a lui Benone Sinulescu

"Nea Benny, cum îi spun toți cei care îl iubesc și îi stau în preajmă, nu știe să îmbătrânească. Benone Sinulescu suferă de o boală rară, frumoasă și incurabilă: zâmbetul permanent. Dacă stau și mă gândesc bine, nu-mi amintesc să-l fi văzut vreodată nervos, trist sau căzut pe gânduri. E deschis, spune tot ceea ce simte, povestește tot ceea ce face. E transparent și onest, nu ascunde nimic, ai senzația în permanență că-l vezi că la razele X și că nu-ți scapă niciun detaliu din trupul, sufletul și destinul său.

Este una dintre celebrităţile Buzăului şi e mândru de locurile unde a copilărit – în zona Siriului - mereu vorbeşte despre asta când are ocazia. A debutat de tânăr şi primele melodii au adunat tot ceea ce era mai frumos în munţii şi iubirile Buzăului. Ulterior, colaborarea cu Irina Loghin i-a adus o celebritate care îi fusese parcă destinată. Cântecele lui au fost dintotdeauna greu de imitat, e un stil care i se potriveşte lui şi numai lui", spunea Cătălin Măruță.