Care e PLANUL lui Putin, ce urmărește și ce înseamnă pentru România. Românii din Ucraina, despre război: DISTRUGEREA! Situaţia e aranjată

Amenințarea războiului dintre Rusia și Ucraina este tot mai pronunțat, iar Rusia face o mulțime de demersuri în acest sens și a început să trimită trupe în Belarus.

Potrivit The Guardian, în luna februarie, între 10 - 20 februarie mai exact, se vor desfășura exerciții militare comune în vestul Belarusului, în apropierea granițelor statelor membre NATO, Polonia și Lituania, și la granița Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Aleksandr Lukașenko.

În cadrul exercițiilor, cele două țări "se vor concentra pe respingerea unui atac extern, atât terestru cât și aerian, dar și pe neutralizarea inamicilor".

"Nu este nimic extraordinar în aceasta, la sfârşitul anului trecut, preşedinţii ţărilor noastre au confirmat planul de a organiza evenimente comune în Belarus anul acesta", a declarat secretarul Consiliului Securităţii de la Minsk, Aleksandr Volfovici.

Trenuri siberiene, pline cu soldați și tancuri, se îndreaptă spre Ucraina

În presa ucraineană au apărut imagini cu presupusul tur de forță logistic fără precedent al Rusiei: mai multe trenuri cu soldați s-au pus în mișcare, în direcția Ucrainei.

Potrivit publicației germane BILD, Rusia transportă de-a lungul legendarei căi ferate transsiberiene, în direcția Ucrainei, echipamente militare, inclusiv tancuri și rachete balistice cu rază scurtă de acțiune.

"Calea ferată transsiberiană este o rețea importantă pentru mișcările militare din Rusia. Călătoria unui tren militar durează între șase până la șapte zile pentru a ajunge din Orientul Îndepărtat al Pacificului până în vestul Rusiei. Trenurile din Siberia fac doar două-trei zile. Dacă Rusia ar fi vrut doar să agite spiritele, ar fi suficient un spectacol cu ​​tancuri și artilerie. Dar mișcarea logistică la scară largă indică echipamentul necesar pentru a susține o operațiune de luptă. Și nu este vorba doar de echipament. Majoritatea acestor trenuri conțin vagoane de pasageri pentru trupe și vagoane de marfă pentru echipamentul lor", a declarat expertul militar în apărare Andy Scollick pentru BILD.

Pe paginile de Twitter au apătut mai multe videoclipuri cu transportul pe calea ferată (Vezi imagini mai jos)

Ce spun românii stabiliți în Ucraina. Cât de mare e panica acolo

Observator News a trimis o echipă în Ucraina, în Odessa, care a vorbit cu românii de acolo despre amenințarea războiului. 120.000 de români din Odessa se tem acum că ar putea sta în calea gloanțelor în lupta pentru cucerirea Ucrainei.

Odessa este, în planurile generalilor ruşi, una dintre primele ţinte în cazul unei invazii.

Un astfel de atac ar lăsa Ucraina fără ieşire la Marea Neagră şi, cel mai important, ar avea cale liberă să cucerească toată zona de coastă până la graniţa cu România și inclusiv cu NATO.

"O eventuală avansare a trupelor ruseşti spre Odessa ar echivala cu distrugerea economică a Ucrainei, Ocuparea portului Odessa ar fi esenţială, cel mai mare port ucrainean şi unul dintre cele mai mari din Marea Neagră", a transmis Laurențiu Rădulescu, trimisul special Observator în Ucraina.

"Ucraina e o problemă mare, o problemă grea. Situaţia e aranjată. Când va fi nevoie o să-i bage în foc"

Vadim Bacinschi este scriitor şi locuieşte în Odessa de 35 de ani, dar nu ştie ce va face dacă ruşii vor declanşa ofensiva: "Ce alternativă aş avea? Eu aş rămâne aici, unde să mă duc eu? Odessa, în general, este un oraş rusofon, e un oraş prorus, marea majoritate a populaţiei. Şi aici simt că impun, impun limba ucraineană în şcoli. Aici erau foarte multe şcoli ruseşti, totalmente era predare în limba rusă. Acum nu mai sunt".

"Problema asta e dificilă, noi putem doar presupune, face prognoze şi a ne da cu părerea, nu ştii, nu ştii. Spunea cineva de la Cernăuţi, un politolog român, Remus Cernea, că nu o să mai încerce Rusia să se bage în Ucraina. Rusia şi-a luat Crimeea, are tot ce vrea acolo. Şi-a pus Putin tot ce trebuia să-şi pună acolo. Are şi pentru rachete, şi baze, şi pentru Marină. Ucraina e o problemă mare, o problemă grea. Situaţia e aranjată. El are Transnistria. Apoi, are separatiştii, şi-a pus Doneţk şi Luhansk în partea aia şi apoi o să-i ţină tot timpul strânşi şi când va fi nevoie o să-i bage în foc", a completat el.

"Avem de-a face în primul rând cu o agresiune informaţională, care nu e pur militară"

"Evacuarea consulatului Federaţiei Ruse la Odessa este un indiciu direct că Federaţia Rusă planifică, că cel puţin face, imită toate exerciţiile care înseamnă o intervenţie militară", a spus Grigore Cozma, etnic român și jurnalist, care a completat că pe lângă tensiunile militare, Rusia duce şi un război informaţional.

"Avem de-a face în primul rând cu o agresiune informaţională, o agresiune mixtă, care nu e pur militară, jocurile militare la graniţă au mai mult un joc geopolitic, iar pentru populaţia de rând, Telegram, canalele de ştiri, media care aparţin mogulilor proruşi sunt cele care fac ordinea de zi. Ministerul ucrainean al apărării încearcă să ducă o campanie contra informaţională, dar cu părere de rău, ruşii arată incapabilitatea autorităţilor ucrainene, care nu este aşa", spune Grigore Cozma.

