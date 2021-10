Caramitru: ”Cioloș nu are nici o șansă să facă guvern”. Spune că trebuie să fim atenți la alt nume

”Comentariile din zona USR sunt hilare. Mai oameni buni, sa va explic: Ciolos nu are nici o șansa sa facă guvern. PNL, UDMR si PSD plus evident AUR au spus clar ca nu ii interesează sa participe la negocieri si sa îl voteze. Toți. Deci va fi absolut imposibil si ar trebui Dacian sa iasă peste 2-3 zile sa zică ca nimeni nu vrea reforme si asta e, USR a încercat, se lupta cu sistem ticăloșit etc etc.

După asta, Iohannis va propune un nou prim ministru. Eu cred, am așa un feeling, ca va fi Ciucă nu Cîțu. Argumentele sunt multe și clare: a fost prima alegere a lui Iohannis acum ceva timp (însă PNL nu a vrut atunci); pentru el e perfect sa aibă puterea in PNL împărțită la 2 oameni loiali, nu sa creeze un pol de putere in jurul primului ministru; ar da bine la populație, lumea s-ar mai calma; ar pune in ofsaid total pe USR care va fi invitat in noul guvern cu 2 miniștri irelevanți, complicat de spus însă nu la așa ceva deci sunt neutralizați. Așa ca uitati de Dacian, tema nu e relevantă, si atenție la Ciucă”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Dacian Cioloş a fost nominalizat, luni seara, de preşedintele Klaus Iohannis candidat la funcţia de prim-ministru

"PSD nu va vota niciodată un nou Guvern Zero. Am dat jos Guvernul Cîţu cu o moţiune de cenzură în care am criticat şi prestaţia miniştrilor USR. PNL şi USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România ştie acest lucru. Să se voteze partenerii alianţei pierzătorilor între ei. Altfel, este clar că în actuala conjunctură nu se poate forma o majoritate stabilă care să guverneze eficient România", a scris Marcel Ciolacu, luni seara, pe pagina sa de Facebook.



Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind desemnarea lui Dacian Cioloş în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, după ce a avut consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare.

Conform articolului 103 din Constituţia României, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.