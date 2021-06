Pfizer aduce în România un vaccin împotriva encefalitei de căpușe. Numai bun pentru București

Vaccinul (cu virus întreg, inactivat) indicat pentru imunizarea activă (profilactică) împotriva encefalitei provocată de căpușe (TBE), produs de compania Pfizer, este acum disponibil și în România cu cele două forme de prezentare: una pentru administrare la copii și adolescenți cu vârste între 1 și 15 ani și forma pentru administrare la persoanele cu vârsta de 16 ani și peste.

Ce este encefalita transmisă de căpușe

Encefalita transmisă de căpușe este o infecție a sistemului nervos central cauzată de virusul encefalitei de căpușe, care poate duce la afecțiuni neurologice, cum ar fi meningita, meningoencefalita și meningoencefalomielita.

Toate grupele de vârstă pot să fie afectate. La copiii cu TBE, sunt frecvente deficiențele cognitive care afectează viața de zi cu zi și care necesită asistență pe termen lung. TBE tinde să fie mai gravă la persoanele vârstnice. Dintre adulții cu TBE, în 27% - 40% din cazuri se produc sechele pe termen lung, de la disfuncție cognitivă până la paralizie spinală.

Spre deosebire de alte infecții bacteriene transmise de căpușe care pot să fie tratate prin administrarea de antibiotice - nu există o terapie antivirală specifică pentru TBE. TBE poate să fie tratată numai simptomatic. Cea mai eficientă prevenție a TBE este imunizarea activă.

Căpușele sunt principalii vectori și gazde-rezervor pentru virusul TBE și sunt cel mai active de la începutul primăverii până la sfârșitul toamnei (intervalul nartie - noiembrie). Căpușele se găsesc în păduri umbroase și umede, pajiști, câmp deschis și tufișuri. Acestea trăiesc atât în zonele rurale, cât și în cele urbane. Căpușele sunt prezente în numeroase locuri populare pentru activități în aer liber și turism.

Numărul cazurilor de TBE a crescut în toată Europa în ultimele decenii. În regiunile endemice, căpușele se pot găsi în orice zonă verde și prezintă un risc imprevizibil de a fi infectate cu virusul TBE. Interacțiunea complexă dintre biologia căpușelor, virusul TBE și comportamentul uman face ca riscul dezvoltării TBE să fie imprevizibil pentru o persoană. Având în vedere lipsa tratamentului specific, vaccinarea este singura protecție eficientă disponibilă împotriva infecției cu TBE.

Cât de mare e protecția prin vaccinare

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, vaccinarea este considerată cea mai eficientă măsură de prevenire a encefalitei transmisă de căpușe.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) recomandă imunizarea TBE pentru persoanele care locuiesc în sau vizitează frecvent pădurile și pajiștile din zonele cu risc TBE.

În Metodologia privind supravegherea infecției cu virusul encefalitei de căpușă (elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile) se menționează că „Prevenirea infecției cu virus TBE este posibilă prin măsuri de profilaxie specifică: vaccinare contra encefalitei de căpușă. Rata de protecție la vaccinare este de peste 95%.”

Vaccinarea pentru prevenția encefalitei de căpușe este recomandată și folosită în țări precum: Austria, Croația, Germania, Republica Cehă, Ungaria, Finlanda, Polonia, Elveția, Estonia, Lituania etc. În Austria, până la 88% din populație este vaccinată cu cel puțin o doză de vaccin împotriva TBE.

Pentru a afla mai multe informații despre encefalita transmisă de căpușe și despre vaccinarea pentru prevenția encefalitei de căpușe solicitați consiliere din partea unui profesionist în domeniul sănătății.

Bucureștiul, capitală europeană năpădită de căpușe

Deratizarea Capitalei României a fost amânată în acest an, iarba a crescut în parcurile din București, iar căpușele au început să-și facă simțită prezența tot mai mult în spațiile verzi. Primarul general a precizat că așteaptă ca vremea să se îmbunătățească pentru a începe deratizarea și tunderea ierbii. Totuși, până atunci, numeroase persoane pot lua contact cu insectele și pot fi înțepate.

PSD București a transmis o solicitare către Nicușor Dan, primarul Capitalei, privind deratizarea.

"PSD București îi solicită lui Nicușor Dan să ia măsuri, urgent, pentru a începe deratizarea în București cât mai repede posibil. Există două soluții aplicabile imediat, pe care edilul-șef le are la îndemână. Prima este plata datoriilor pe care PMB le are la CM Eco Igienizare, ce ar permite societății să demareze acțiunile în București. Reamintim că această companie are serviciul delegat, decizie aprobată de CGMB. O altă soluție ar fi prestarea acestui serviciu de către Centrul de Protectie a Plantelor, instituție aflată în subordinea CGMB.

Acestea sunt soluțiile legale și imediate pe care Nicușor Dan le poate aplica. Dar, din declarațiile sale, putem înțelege de fapt care este scopul său: să realizeze o negociere fără publicare și să plătească unei societăți comerciale contravaloarea serviciilor de deratizare. Adică zero transparență, zero cheltuiere eficientă a banului public, zero respect pentru bucureșteni", a scris Alexandru Hazem Kansou pe Facebook (citește continuarea AICI).

