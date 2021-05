Deratizare București. PSD, solicitare către Nicușor Dan. "Efect dezastruos asupra sănătății bucureștenilor"

"PSD București îi solicită lui Nicușor Dan să ia măsuri, urgent, pentru a începe deratizarea în București cât mai repede posibil. Există două soluții aplicabile imediat, pe care edilul-șef le are la îndemână. Prima este plata datoriilor pe care PMB le are la CM Eco Igienizare, ce ar permite societății să demareze acțiunile în București. Reamintim că această companie are serviciul delegat, decizie aprobată de CGMB. O altă soluție ar fi prestarea acestui serviciu de către Centrul de Protectie a Plantelor, instituție aflată în subordinea CGMB.

Acestea sunt soluțiile legale și imediate pe care Nicușor Dan le poate aplica. Dar, din declarațiile sale, putem înțelege de fapt care este scopul său: să realizeze o negociere fără publicare și să plătească unei societăți comerciale contravaloarea serviciilor de deratizare. Adică zero transparență, zero cheltuiere eficientă a banului public, zero respect pentru bucureșteni", a scris Alexandru Hazem Kansou pe Facebook.

"O modalitate de a arunca banii pe fereastră"

"După ce Planul Unitar de Intervenție a fost aprobat abia în luna mai, și doar după ce Grupul Consilierilor Generali PSD a organizat trei ședințe de consiliu, Nicușor Dan trage în continuare de timp. Efectul va fi dezastruos asupra sănătății bucureștenilor. Sunt deja sute de adulți și copii mușcați de căpușe, tratamentele pentru șobolani au fost sistate pentru mai bine de cinci luni, iar cele pentru țânțari, care ar fi trebuit făcute cel mai târziu în martie nu s-au făcut.

O alta declarație pe care edilul-șef a făcut-o astăzi este referitore la studiul privind calitatea aerului. Acest studiu este încă o modalitate de a arunca banii pe fereastră.

Bucureștiul are un Plan Integrat de Calitate a Aerului, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 325/14.06.2018, care include măsuri ce trebuie realizate în perioada 2018-2022. Acest Plan a fost realizat și el pe baza unor studii și a fost dezbătut, într-o amplă consultare publică. El include măsuri pentru reducerea poluării care trebuie aplicate nu doar de PMB, ci și de alte instituții, Ministerul Transporturilor prin CNAIR și Metrorex, Ministerul Economiei – prin ELCEN, respectiv Ministerul Mediului, prin Agenția de Protecție a Mediului București.

Mare parte a acestor măsuri de care răspundea PMB au fost implementate și finalizate. Menționez doar achiziționarea, în premieră, de mijloace de transport mai puțin poluante – 130 de autobuze hybrid, 400 de autobuze euro 6, descongestionarea traficului prin lucrări de infrastuctură rutieră de exemplu Penetrația Splaiul Independenței – Ciurel, Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu; Supralărgirea Sos. Fabrica de Glucoză. Instituirea liniei comune de circulație a autobuzelor pe linia de tramvai, acolo unde acest lucru este posibil, prin modificarea în acest sens a Codului Rutier", a mai scris Alexandru Hazem Kansou.

"Proiectele menționate de Nicușor Dan sunt doar propuneri fantasmagorice"

"Dacă și celelalte instituții și-ar fi îndeplinit obligațiile, situația ar fi fost alta. De exemplu, potrivit PICA, îndeplinirea de către Metrorex și CNAIR a măsurilor pe care și le-au asumat ar fi contribuit cu 28% la reducerea poluării în București. O contribuție majoră la reducerea poluării ar fi avut și modernizarea a 3 din cele 4 CET-uri, responsabilitate a Ministerului Energiei.

Referitor la declarațiile privind PNRR, proiectele menționate de Nicușor Dan sunt doar propuneri fantasmagorice, aceste proiecte nu au o consultare publică prealabilă, nu au studii de prefezabilitate/ fezabilitate sau proiecte tehnice. Sumele necesare pentru acestea ar fi trebuit să se regasească în bugetul PMB pe anul 2021", a mai scris acesta.