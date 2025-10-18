€ 5.0889
Data actualizării: 14:29 18 Oct 2025 | Data publicării: 14:28 18 Oct 2025

Captură uriașă pe aeroportul Otopeni. Descoperirea polițiștilor în trollerul unui individ
Autor: Bogdan Bolojan

otopeni-aeroport3_39983300 FOTO: Agerpres
 

Polițiștii români au dat o lovitură importantă traficului internațional de droguri, în urma unei acțiuni desfășurate pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni.

Un cetățean albanez, în vârstă de 35 de ani, a fost prins în flagrant în timp ce încerca să introducă în România o cantitate impresionantă de canabis, ascunsă în bagajul de cală al unei curse de linie care venea din Grecia. Descoperirea a avut loc după o operațiune complexă de monitorizare și investigare, coordonată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, în colaborare cu procurorii DIICOT și cu polițiștii din cadrul Centrului de Supraveghere și Control al Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), întreaga operațiune a fost pregătită minuțios, pe baza unor informații primite anterior privind activitatea unui cetățean albanez suspectat că ar fi implicat în transportul de droguri între Grecia și România.

„Din materialul probator administrat a reieşit faptul că persoana în cauză ar fi procurat aproximativ 22 de kilograme de canabis, pe care le-ar fi introdus în România, pe cale aeriană, cu o cursă de linie pe ruta Atena - Bucureşti. Drogul de risc, ambalat în 49 de pungi vidate, a fost ascuns într-un troller (bagaj de cală), persoana cercetată fiind prinsă în flagrant delict de către poliţiştii de frontieră ai Centrului de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti-Otopeni”, a transmis IGPR.

Individul riscă peste 10 ani de închisoare 

Operațiunea a avut loc chiar în momentul sosirii aeronavei la București, când bărbatul a fost oprit de autorități și supus unui control amănunțit al bagajelor. Polițiștii de frontieră, care aveau informații precise, au deschis trollerul suspectului și au descoperit, în interior, zeci de pungi vidate, fiecare conținând cantități consistente de substanță vegetală. Analizele ulterioare au confirmat că este vorba despre canabis de mare puritate, destinat cel mai probabil pieței din România sau altor țări din Europa de Est, folosită de rețelele de trafic pentru distribuție.

Cei care au participat la acțiune au declarat că suspectul nu a opus rezistență, însă a fost vizibil surprins de intervenția rapidă a forțelor de ordine. În urma percheziției corporale și a verificării telefonului mobil, anchetatorii au identificat mai multe conversații și date care pot duce la extinderea anchetei și la identificarea altor persoane implicate în lanțul de aprovizionare.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să răspundă pentru infracțiunile de trafic internațional de droguri de risc și trafic intern de droguri de risc, fapte pentru care legea prevede pedepse cuprinse între 7 și 15 ani de închisoare.

„La scurt timp după flagrant, bărbatul a fost reţinut pentru infracţiunile de trafic internaţional de droguri de risc şi trafic de droguri de risc. Sâmbătă a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă a persoanei reţinute, pentru 30 de zile”, a mai transmis IGPR.

