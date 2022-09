Captură record de cocaină destinată cumpărătorilor din Europa și Asia

Agenția Națională de Combatere a Drogurilor din Nigeria a precizat că drogurile, găsite duminică în depozitul unui imobil rezidențial, erau destinate cumpărătorilor din Europa și Asia, după cum relatează Reuters. Au fost arestate cinci persoane despre care agenția spune că sunt membre ale unei rețele internaționale de droguri urmărită din 2018. Printre persoanele reținute se numără patru nigerieni și un cetățean jamaican.

Africa de Vest este un important centru de tranzit pentru cocaina produsă în America Latină și vândută în Europa. În aprilie, poliția din Coasta de Fildeș a confiscat peste 2 tone de cocaină, în timp ce autoritățile din arhipelagul Capul Verde au confiscat 9,5 tone de cocaină în 2019. Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate a declarat că, în 2020, confiscările globale de cocaină au atins un nivel record de 1.424 de tone.

Capturi record, consum ridicat

Capturile de droguri au crescut în ultimii ani iar consumul în rândul persoanelor cu vârste de la 15 la 34 de ani rămâne ridicat, în special în cazul canabisului și a cocainei. “Numeroși indicatori referitori la substanțele cel mai frecvent consumate sugerează că disponibilitatea drogurilor rămâne ridicată. Alături de evoluțiile din sfera producției, înmulțirea interceptărilor de cantități mari de cocaină, rășină de canabis și din ce în ce mai mult heroină transportate pe mare, deseori în containere intermodale, creează îngrijorări cu privire la infiltrarea grupurilor de criminalitate organizată în lanțurile logistice de aprovizionare, pe rutele de transport și în porturile mari”, arată raportul întocmit de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA).



Ultimele rapoarte arată că 15% dintre adulții tineri (15-34 de ani) europeni, adică 18 milioane, au consumat canabis în ultimul an. Peste 25 de milioane de adulți (15-64 de ani), adică 7,6% din această grupă de europeni, au consumat în ultimul an canabis. „Canabisul joacă în prezent un rol important în admiterile la tratament pentru consum de droguri, dar relația dintre problemele legate de canabis și evoluțiile de pe piața drogurilor încă nu este suficient înțeleasă. Ne aflăm într-un moment în care piața canabisului înregistrează schimbări, întâlnindu-se produse cu conținut ridicat de THC (tetrahidrocanabinol) și o disponibilitate tot mai mare a noilor forme de canabis și a produselor comerciale bazate pe extracte din planta de canabis. În plus, rășina și planta de canabis conțin acum în medie aproximativ de două ori mai mult THC decât în urmă cu un deceniu. Împreună, toate acestea sugerează o nevoie stringentă de supraveghere sporită în acest domeniu”, potrivit sursei citate.

Cocaina, la mare căutare

Cât privește consumul de cocaină, 2,9 milioane de adulți tineri (15-34 de ani), adică 2,4% din această grupă au fost înregistrați în raport. 4,3 milioane de europeni cu vârsta în categoria 15-64 de ani, adică 1,3%, au consumat cocaină în ultimul an. Cantitatea de cocaină capturată în 2018 a atins cel mai mare nivel înregistrat vreodată, însumând 181 de tone (138 de tone în 2017). Potrivit Observatorului European, din cele 45 de orașe care dețin date despre reziduurile de cocaină din apele uzate, pe anii 2018 și 2019, 27 au raportat creșteri, 10 stabilizare și 8 scăderi. Pe termen mai lung, în majoritatea celor 14 orașe pentru care există date referitoare la perioada 2011-2019 se poate observa o tendință de creștere. „Belgia, Spania și Țările de Jos sunt țări cheie pentru interceptarea de cantități mari. Indicatorii arată disponibilitatea ridicată a cocainei pe piața europeană și semne de creștere în țări în care anterior era rar întâlnită.

Consumul de cocaină crack, deși încă puțin frecvent, este semnalat acum în mai multe țări. Puritatea cocainei la nivelul comerțului cu amănuntul a crescut aproape în fiecare an din 2009, iar în 2018 a atins cel mai înalt nivel din ultimul deceniu. Puritatea ridicată a drogului, împreună cu datele primite de la serviciile de tratament, prezentările la unitățile de primiri urgențe și decesele induse de drog sugerează că, în prezent, cocaina deține un rol mai important în problema europeană a drogurilor. De asemenea, piața cocainei pare a fi un factor important pentru violența legată de droguri”, conform raportului.

