Când nu se plânge de bani, Trăistariu dă din casă. A făcut o avere cu o piesă: Mi-am făcut firmă de taxi în Constanța

Recent, el a dezvăluit cât a câștigat din piesa ”Tornero”.

Mihai Trăistariu s-a bucurat de un succes uriaș în 2006, când a reprezentat România la Eurovision. Artistul a dat lovitura cu piesa ”Tornero”, reușind atunci să ne califice țara pe locul patru în cadrul concursului muzical. Solistul a devenit astfel celebru pe plan internațional, iar piesa sa era hit în diferite țări din Europa. Acest lucru nu i-a adus doar renume ci, după cum era de așteptat, și foarte multe beneficii materiale. Mihai Trăistariu a dezvăluit faptul că atunci a avut în propriile mâini milioane de euro, pe care, ulterior, i-a împărțit cu colaboratorii săi.

”Cei mai mulți bani au venit în primii doi-trei ani după Eurovision. Primii au fost 24.000 de euro, din Grecia. Ni s-a spus că aceștia sunt doar banii din prima lună de difuzare a piesei. Ca să fac așa un calcul din ochi s-au strâns cam trei milioane de euro din difuzarea ”Tornero”, bani pe care i-am împărțit cu casa de discuri, compozitorul și textierul, fiecare cu procentul lui. Atunci pot spune că a fost perioada mea de glorie, mi-am făcut firmă de taxi în Constanța, aveam 64 de taxiuri”, a declarat Mihai Trăistariu.

Citește mai mult pe Spectacola

Mihai Trăistairu se bucură din plin de activitatea pe plan muzical pe care o are, de când s-au eliminat restricțiile impuse de pandemie. Chiar dacă are niște zile extrem de aglomerate, solistul vrea cu orice preț să plătească anul acesta măcar jumătate din datoria pe care o mai are la bancă.

”Am concerte în fiecare seară, n-am avut așa din 2019, când am avut 152 de spectacole, în 2020 zero, iar în 2021 doar patru, anul acesta am mereu. În weekenduri plec în țară, iar în timpul săptămânii cânt pe litoral. Turiștii tot vin la cazare, trebuie să mă ocup și de școala de muzică la prânz. E foarte plină ziua. Mai am 3 miliarde datorie la bancă, dar mi-am propus ca în septembrie să dau măcar un miliard jumătate, iar restul poate anul viitor și să termin”, mai spunea artistul pentru Spectacola.

”Am șase apartamente”

Deși majoritatea hotelierilor de pe litoral se plâng pentru că nu au clienți, artistul a mărturisit faptul că cele șase apartamente pe care le-a dat spre închiriere la malul mării sunt mereu pline.

”Eu de pe 15 iunie nu am avut nicio zi liberă și am șase apartamente. Sunt date zi de zi, abia pe 18 august am un apartament liber. Lumea începe să prefere apartamentele cu bucătărie, să-și gătească. Vin familii cu copii, gătesc ciorbe, tocănițe și atunci de asta cred că am așa succes. Toate apartamentele au același preț. În aprilie și martie le-am dat cu 150 de lei pe noapte, iar acum (iulie n.r.) e 350 de lei pe noapte, e o cameră mare cu pat matrimonial și o canapea extensibilă, stau și șase persoane dacă doresc”, a conchis Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu a luat o decizie radicală, cu privire la momentul în care va îmbătrâni sau va fi aproape de moarte. Cântărețul nu are de gând să fie înmormântat, după cum este cursul firesc al vieții, ci vrea să fie criogenat, iar mai apoi trezit peste 1.000 de ani. În exclusivitate pentru Spectacola artistul a povestit de ce a luat această decizie, dar și-a imaginat și cum ar putea arăta lumea peste atât de mulți ani. Citește aici mai mult

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News