"Când am ajuns să-l cunosc, nu știam ce vârstă are". Dana Rogoz, despre conflictele cu soțul ei: Te descarci pe omul de lângă tine și regreți

"Te descarci pe omul de lângă tine și regreți"

"Sunt momente prin care trec toate cuplurile. Suntem de 18 ani împreună, dar n-am avut niciodată gesturi copilărești, gen "plec, mă mut", cum e în primele iubiri. Nu ne-am certat niciodată pe teme mari, grele, nu am avut conflicte. Stăm și ne gândim, când ne certăm, și ne dăm seama că sunt niște chestii absolut minore, de cele mai multe ori de la oboseală, de nervi din cauza altor lucruri care nu funcționează. Te descarci pe omul de lângă tine și regreți, dar sunt lucruri pe care le știm, prin care am trecut de multe ori până acum. De fiecare dată zicem că sunt pierdere de timp, dar știm că vor reapărea și că sunt firești.

Până acum ne-a ținut împreună faptul că suntem foarte sinceri unul cu altul. Simt că am evoluat alături de el ca om. Da, m-am format până la 18 ani, baza sunt părinții, tot ce ai acumulat în copilărie și adolescență, sigur. Dar toate schimbările din viața de adult, pentru că te schimbi destul de mult, toate le-am făcut împreună cu el. Am devenit omul care sunt în mare parte datorită lui și alături de el, cu el. Deja mai mult de jumătate din viața mea am trăit-o cu el, deci tot ce știu, și despre certuri sau momente dificile, știu cu el, prin el. E un limbaj al nostru deja, nici nu cunosc altul", a spus Dana Rogoz pentru unica.ro.

"Când am ajuns să-l cunosc, nu știam ce vârstă are"

Cât despre diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, vedeta spune că "întrebările vin din exterior, în interviuri, ele ne reamintesc lucrul acesta, pe care noi nu l-am simțit. Doar dacă merg la terapeut și raționalizez excesiv la modul "hai să vorbim despre diferență” pot să găsesc mai mult avantaje, sincer, decât vreun dezavantaj. El deja era un om cu experiență, matur, așezat, echilibrat, evita puseurile astea, reacțiile astea exagerate, adolescentine. N-au existat în relația noastră și a ajutat. Altfel, noi nu am avut niciodată tipul acesta de glume, că tu ești altă generație, niciodată n-am făcut referire la asta. Eu, când am ajuns să-l cunosc, nu știam ce vârstă are și nici nu mă interesa. Ne-am întâlnit pe set. Mai târziu, ceilalți din jur ne aminteau asta. Pentru noi n-a contat.

"Comentau de el pe Facebook: "Moșul, moșul"

”Au trecut anii, dar cei doi copii, rodul iubirii, sunt dovada că n-au trecut degeaba. Când noi am început relația, el avea 37 de ani, eu 19 ani aproape. Pe vreme respectivă, la 37 de ani, oamenii comentau de el pe Facebook: `Moșul, moșul`. El râde și acum. Eu le spun tuturor prietenilor mei, ‘Vedeți că foarte curând ajung la vârsta la care el era considerat moșul`. Ne permitem să facem aceste glume pentru că suntem foarte relaxați. N-au contat, real, niciodată vârstele pentru noi. N-a făcut calculele astea și cumva a ieșit ca o surpriză, așa, că oamenii erau interesați de diferența asta pe care noi nu o simțeam sau care aducea foarte multe avantaje”, declara, recent, Dana Rogoz în emisiunea La Măruță.

Actrița nu îi judecă pe cei care i-au criticat relația cu Radu. Este de părere că poate și ea ar fi făcut același lucru și nu ar fi văzut cu ochi buni o relație în care diferența de vârstă este atât de mare.

”Pe vremea aia, eram cu toții mai rigizi. Cei care îl cunoșteau nu puneau la îndoială faptul că e ceva serios și că noi ne iubim, că e ceva asumat. Cei care nu îl cunoșteau aveau prejudecăți. Și de o parte și de alta. Și în viața lui spuneau, ”Băi, e prea tânără. La vară o să își găsească pe unul”. N-am avut nicio problemă. Real, și eu aș fi judecat, dacă nu mi s-ar fi întâmplat să trăiesc nebunia asta. Aș fi judecat la vârsta respectivă. Dar m-am maturizat și am înțeles că viața nu e ca în telenovele sau ce am fost noi educați la vremea respectivă. E mult mai complexă și alte criterii contează. Acum, nu judec niciun fel de relație. Cred că este o chestie de șansă să găsești omul acela”, a mai spus Dana Rogoz, scrie spynews.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News