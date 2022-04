Camera Deputaţilor a respins moţiunea simplă a USR împotriva ministrului Mediului. AUR și USR au votat cot la cot

Camera Deputaţilor a respins, luni, moţiunea simplă depusă de USR împotriva ministrului Mediului, Tanczos Barna. S-au înregistrat 83 de voturi 'pentru', 186 de voturi 'împotrivă' şi o abţinere. USR și AUR s-au aliat la Camera Deputaților și au votat împreună pentru demiterea lui Barna.

Ce a spus Tanczos Barna

Toate pădurile care se vor realiza prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), pe baza unei Ordonanţe aprobată în Guvern săptămâna trecută, vor avea parte de o subvenţie pentru sechestrarea de carbon de 465 de euro/hectar/an, după plantare, a declarat, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, cu ocazia dezbaterii moţiunii simple depusă de USR împotriva demnitarului.

'Prin noul Cod Silvic a fost aprobată metodologia de calcul a cheltuielilor destinate asigurării serviciilor silvice pentru suprafeţele de fond forestier de maxim 30 de hectare, inclusiv. Prin această modificare au fost aduse sub pază peste 292.000 de hectare de terenuri forestiere. Săptămâna trecută, în şedinţa de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, s-a aprobat Ordonanţa de Urgenţă prin care aprobăm măsurile pentru implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. S-a dat undă verde extinderii consistente a suprafeţei pădurilor din această ţară. Toate pădurile care se vor realiza prin PNRR, pe baza acestei Ordonanţe, după plantare vor avea parte de o subvenţie pentru sechestrarea de carbon de 465 de euro/hectar/an. Este o sumă care cu siguranţă va da un nou avânt acestei activităţi de plantare. Aceste prevederi legislative nu existau şi nu au venit din partea USR, ci din partea Guvernului, a Ministerului Mediului. În plus, cei care iau decizia de a înfiinţa o pădure de la zero, vor beneficia de o finanţare de 100% pentru plantarea în sine şi timp de 20 de ani putem să asigurăm o finanţare pentru sechestrarea de carbon', a afirmat Tanczos.

Declarațiile anterioare făcute de politicieni la dezbatere:

Deputatul liberal George-Cătălin Stângă consideră că, prin moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, USR confirmă că a rămas acelaşi partid mic, iar grija pentru mediu manifestată de această formaţiune este doar de faţadă.

'Prin această moţiune USR ne confirmă faptul că a rămas acelaşi partid mic, care este capabil doar să arate cu degetul. La critică nu îl întrece nimeni şi dovadă stă faptul că a depus această moţiune, dar când a trebuit să vină cu soluţii concrete pentru mediu s-au scris în batjocură în programul de guvernare al domnului premier Cioloş, propunerea de premier, doar două pagini. Aceasta este adevărata potenţă constructivă a USR pe partea de mediu', a declarat deputatul liberal, luni, în plenul Camerei, la dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului mediului, Tanczos Barna

. El a spus că USR 'a fugit de la guvernare cu coada între picioare, provocând o criză politică majoră şi îndelungată', fără să îi pese de proiectele care trebuiau să fie implementate pentru România.

'Aţi ales, asemenea unor laşi, să dezertaţi de la guvernare şi să vociferaţi de pe margine. Acum când sunteţi în afara guvernării, ne daţi şi lecţii, vă consideraţi experţi, doar că pentru a face aceste lucruri ar trebui să fiţi pregătiţi şi să aveţi temele bine făcute, ceea ce nu e cazul. Îmi aduc aminte că v-aţi intitulat programul de guvernare în mod ironic la adresa românilor: un guvern al responsabilităţii naţionale. Din nou totul doar propagandă, pentru că în momentul în care am analizat în profunzime acest program de guvernare am observat că era de fapt un program al batjocurii naţionale faţă de mediu. Grija pentru mediu pe care o manifestaţi astăzi este doar de faţadă, iar moţiunea este doar o frustrare pe care o aveţi, pentru că nu aţi reuşit să îi ţineţi cocoţaţi în funcţii de conducere în instituţiile din subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Păduri pe acoliţii pe care îi aveţi la partid', a susţinut Stângă. Deputatul a opinat că specialiştii USR sunt de fapt 'nişte amatori'.

'Aţi clamat faptul că aveţi specialişti, că aveţi soluţii şi idei, dar din păcate (...) sunteţi nişte amatori. Acestea sunt faptele, restul fiind discurs politic, demagogie sau pur şi simplu moţiunea USR. Dacă s-ar da premii consistente pentru ipocrizie, cu siguranţă USR le-ar câştiga pe toate detaşat. Moţiunea de astăzi este încă o dovadă în acest sens. Este uimitor cum, de multe ori, există episoade convenabile de amnezie pe care le aveţi. O să vă dau câteva exemple din textul moţiunii. Vorbiţi despre monitorizarea calităţii aerului în România, aducând tot felul de critici, dar uitaţi, stimaţi userişti, că atunci când aţi fost la guvernare aţi condus cele mai importante instituţii din subordinea Ministerului Mediului - Garda Naţională de Mediu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Nu înţeleg cum puteţi veni astăzi să îl acuzaţi pe domnul ministru cu privire la orice ţine de monitorizarea calităţii aerului atâta timp cât instituţia care trebuia să se ocupe de acest program, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, a avut o perioadă îndelungată în fruntea ei un userist care nu a zis nimic', a afirmat deputatul liberal.

AUR a votat moțiunea

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, trebuie să fie demis pentru lucruri reale care i se pot imputa, dar, în acelaşi timp, iniţiatorii moţiunii simple, împreună cu organizaţiile neguvernamentale, au blocat construcţia şi punerea în funcţiune a hidrocentralelor care produc energie verde, ceea ce este de netolerat, a declarat, luni, în plenul Camerei, deputatul AUR Adrian-George Axinia.

'Iniţiatorii moţiunii, împreună cu ONG-urile de mediu, au blocat construcţia şi punerea în funcţiune a hidrocentralelor care produc energie verde, pentru că acestea ar fi distrus habitatele peştilor, reptilelor şi vidrelor, ceea ce, evident, reprezintă o exagerare, un lucru de netolerat. Pe de altă parte, consider că ministrul Mediului trebuie să plece acasă, să fie demis, dar pentru lucruri reale care i se pot imputa', a afirmat deputatul AUR, la şedinţa plenului Camerei în care se dezbate moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului.

El a spus că ministrul Mediului nu a oferit nicio soluţie de stopare a importului ilegal de gunoaie. 'În mandatul domnului Barna tăierea pădurilor a continuat fără nicio perdea şi, de când domnul Barna este ministru, românii nu au primit bani de la Agenţia Fondului de Mediu pentru panouri solare, iar celelalte programe derulate de AFM bat pasul pe loc', a adăugat deputatul AUR.

