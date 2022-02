Călin Geambașu, devastat de DURERE. Artistul trece printr-o dramă CUMPLITĂ: Înainte să moară, m-a rugat să...

Viața lui Călin Geambașu nu a fost una ușoară. Anul 2007 a fost unul dureros pentru artist, și asta pentru că și-a pierdut bunica, care l-a crescut și căreia îi spunea mamă. Și asta nu a fost tot! Tot în același an, Călin Geambașu și soția sa, Lavinia, au decis să divorțeze.

”Anul 2007 a fost unul dintre cei mai grei ani din viața mea. Mi-a murit "Mama", Bunica mea cea sfântă, și totodată am luat și decizia dureroasă de a divorța de Gaga, singura femeie pe care am luat-o de soție, Lavinia Geambașu. Am fost fragil în acel an, însă au fost lângă mine prietene și prieteni care m-au sprijinit să depășesc momentul dificil."Mama”, înainte să moară, m-a rugat un singur lucru: să nu plâng după moartea ei, dar să nu o uit.

A doua parte a rugăminții o respect și azi cu sfințenie. Prima parte a rugăminții însă, i-am încălcat-o și într-o seară am bușit puternic în plâns și i-am cerut iertare sufletește că nu i-am respectat complet dorința, dar efectiv îmi era foarte dor de ea și realizam că am rămas fără omul care mi-a fost alături toată viața, zi de zi, din fragedă pruncie", a mărturisit pentru Click!

Călin Geambașu: Îl rugam mereu să nu mi-o ia pe Mama

Călin Geambașu povestit că s-a rugat la Dumnezeu ca bunica lui să nu se stingă din viață, când el este plecat peste hotare, deoarece vrea să își ia bun rămas de la ea. Dorința artistului a fost îndeplinită, iar acesta a putut să își strângă bunica în brațe pentru ultima dată.

”Chiar dacă a fost atât de greu acel acel an 2007, Dumnezeu a fost bun cu mine și atunci. Îl rugam mereu să nu mi-o ia pe Mama când voi fi plecat pe undeva în străinătate, să apuc să-mi iau rămas bun de la ea, să o mai îmbrățișez o dată. Mi-a ascultat ruga întocmai: când Mama s-a prăpădit, tocmai mă întorsesem dintr-o vacanță prelungită în mai multe țări... Îi mulțumesc pios că mi-a ascultat această dorință puternică! M-am îmbrățișat cu Mama ultima oară și știam amândoi că e finalul.", a mai declarat acesta.

