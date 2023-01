Calendar an școlar 2023 - 2024, FĂRĂ vacanță de Paști

foto pexels/ Paști 2024, structură an școlar

Structura anului școlar 2023 - 2024 a fost lansată în dezbatere de Ministerul Educației, vineri, 27 ianuarie. Conform acesteia, vacanța din luna aprilie nu va cuprinde nici Paștele Catolic, nici Paștele Ortodox, vacanța fiind în mijlocul unei perioade de peste o lună distanță între cele două. Structura se află în dezbatere până în 10 februarie 2023. Nu este o situație fără precedent, situații similare fiind și-n 2013, 2016 sau 2021. În acest ultim an, au fost existat două vacanțe.

În 2024, vacanța de primăvară ar urma să fie între 13 și 21 aprilie 2024. Paștele ortodox va fi în 5 mai 2024, iar cel catolic mult mai devreme, în 31 martie 2024. Fix în aceste date au picat și-n 2013, când vacanța de primăvară, de asemenea, nu a cuprins Sărbătorile Pascale, fiind între 6 și 14 aprilie. În alți ani, fie a cuprins doar Paștele ortodox, fie au fost două vacanțe, arată edupedu.

Structura propusă a anului școlar 2023 - 2024

Cursuri – de luni, 11 septembrie 2023 până vineri, 27 octombrie 2023.

Vacanţă – de sâmbătă, 28 octombrie 2023 până duminică, 5 noiembrie 2023.

Cursuri – de luni, 6 noiembrie 2023 până vineri, 22 decembrie 2023.

Vacanţă – de sâmbătă, 23 decembrie 2023 până duminică, 7 ianuarie 2024.

Cursuri – de luni, 8 ianuarie 2024 – până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024 sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

Vacanță – o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024.

Cursuri – de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 12 aprilie 2024.

Vacanţă – de sâmbătă, 13 aprilie 2024 până duminică, 21 aprilie 2024.

Cursuri – de luni, 22 aprilie 2024 până vineri, 21 iunie 2024.

Vacanţă – de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024

În forma actuală, proiectul mai prevede:

– Desfășurarea Programului național „Școala altfel” și a Programului „Săptămâna Verde” în perioada 11 septembrie 2023 – 12 aprilie 2024, la decizia unităților de învățământ.

– Săptămâna de vacanță, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024.

Prin excepţie,

„pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024; pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024; pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare”.

