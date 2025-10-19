China surprinde din nou: Câinii-roboți patrulează, detectează nereguli și avertizează localnicii

Pe străzile districtului Qingbo din Hangzhou, estul Chinei, a început să patruleze un câine-robot special creat pentru inspecții și monitorizarea ordinii publice. Robotul, aflat deocamdată în perioada de testare, urmează să fie pus oficial în funcțiune la finalul lunii octombrie, anunță autoritățile locale, citate de Global Times.

Dotat cu inteligență artificială, camere de înaltă rezoluție și senzori multipli, robotul poate patrula singur și detecta încălcări precum parcări ilegale, drumuri blocate sau cabluri trase necorespunzător. În momentul în care identifică o problemă, trimite automat imagini și clipuri video către polițiști, facilitând intervenția rapidă.

Robotul transmite și mesaje audio pentru locuitori

Pe lângă funcția de supraveghere, robotul transmite și mesaje audio pentru locuitori, avertizându-i să evite curse neautorizate sau vehicule fără licență și să fie atenți la escrocherii. O încărcare completă îi asigură trei-patru ore de funcționare continuă.

Autoritățile consideră că astfel de roboți pot reduce sarcina polițiștilor, permițându-le să se concentreze pe probleme mai complexe și pe relația cu cetățenii. Hangzhou nu este singurul oraș care experimentează această tehnologie: în mai, câini-roboți au patrulat într-o gară din Shenzhen, evaluând siguranța și monitorizând fluxul de călători.