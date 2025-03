Cum arată câinele gigant ajuns viral după ce stăpâna lui îl cară în spate - Video

Vezi și - Reacția virală a unui câine care descoperă verdeață în mâncarea sa - Video în articol

În Huizhou, China, un câine uriaș, din rasa Malamut de Alaska, care cântărește 49 de kilograme, a reușit să urce peste 1.000 de metri, însă s-a oprit brusc. Astfel, stăpâna lui a fost nevoită să îl urce pe Caesar în spate și să coboare cu el încet pe o potecă stâncoasă.

Femeia nu l-a convins să meargă și a dorit să îl care în spate. Ulterior, a explicat că trebuia să coboare de pe munte înainte de răsăritul Soarelui, astfel încât să prevină supraîncălzirea câinelui, transmite MSN. Având o blană densă, Cesarar fi putut suferi din cauza temperaturilor. Chiar dacă s-a chinuit să-și ducă patrupedul greu în spate, stăpâna a văzut acest lucru ca fiind hazliu, numindu-l pe Caesar ”un mare leneș”.

Video

When your hiking buddy calls it quits! ???? Watch as Caesar, the 110lb Alaskan Malamute, gets a lift down the mountain after refusing to walk any further.



His owner explained needing to descend before sunrise to prevent him from overheating. ????⛰️ pic.twitter.com/in0LdANpWU