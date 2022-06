Ca în filmele cu spioni. O femeie de 45 de ani, eliminată din Bacalaureat după ce a fost prinsă cu un pix-telefon

O femeie de 45 ani, absolventă a unui liceu particular, la frecvenţă redusă, a fost eliminată de la proba a doua a Bacalaureatului, după ce a fost prinsă în timp ce folosea un pix-telefon, informează, miercuri, preşedintele comisiei de Bacalaureat, inspectorul general-adjunct Adrian Diacă.



"Surpriza a fost că era vorba de o doamnă de 45 de ani, absolventă a unui liceu particular, la frecvenţă redusă. Aceasta a fost prinsă de comisia de supraveghere cu un pix care avea un SIM telefonic. M-am uitat şi eu pe imaginile surprinse de camerele de luat vederi şi era clar că îl ţinea în dreptul gurii şi al urechii şi încerca să comunice cu cineva din afară. Vorbea pur şi simplu în timpul examenului la pixul-telefon", a declarat Adrian Diacă.



Femeia a primit nota 1,00 şi nu va avea dreptul să se prezinte la următoarea sesiune de Bacalaureat, scrie Agerpres.

Andrei Caramitru: Educația la noi a fost praf dintotdeauna

În plin examen de Bacalaureat, Andrei Caramitru încearcă să facă o radiografie a sistemului actual de învățământ și a factorilor care influențează un copil.

"Toată lumea înjura sistemul de Educatie. Bun bravo minunat. Însă e ușor sa înjuri fără sa înțelegi nimic.

Va rog sa faceți un efort si sa înțelegeți factorii care influentează un copil. Real, științific, nu ideologic sau propagandistic:

- genetica. E dovedit ca 70% din inteligenta, capacitatea copiilor vine de la părinți, se transmite. Cum stim? Studii pe gemeni adoptați de familii foarte diferite de mici, cu “educatie” si mediu social total diferite. Si totuși - sunt extrem de similari.

- 10%+ vin din contextul familiei, in special in primii 6 ani. Ce valori au transmis părinții, cât de mult i-au ajutat sa învețe vocabular, concepte si asa mai departe. Când erau mici. Si după - cât de mult ii ajuta, ii ghidează.

- 10% vin din “mediul social” din afara familiei si școlii. Prieteni, familie extinsă. Sunt oameni ok, care ii motivează sau mai degrabă nu?

- doar 10% vin din ce se întâmpla la Scoala. Si acolo nu depinde doar de profesor sau curiculă. ci si daca exista bullying. Dacă exista exemple pozitive de alti copii in clasă. Dacă mediul e ok.

Deci atenție !!!! Cam 10%, hai 20% vin de fapt de la Scoala. Atât.

Si mai e ceva. Voi v-ati face mâine profesori de generală sau primară? Ati dori cariera asta pentru copii vostri? Așa e ca nu? Pai atunci ce va mirați ca majoritatea profesorilor din sistem sunt sau in varsta (mulți cu mentalitate învechita) sau tot felul de suplinitori care sunt praf, sunt aia care nu pot găsi nici un job.

Educația la noi - din cauzele de mai sus - a fost praf dintotdeauna. In 1918 aveam un grad de analfabetism real nu funcțional absolut urias. Întotdeauna a fost o imensa problema - a societății nu doar a scolii. Întotdeauna am fost pe ultimul loc. Acum e de fapt bine istoric vorbind.

Si ca sa termin. Mai e o problema de inegalitate socială. Rezultatele din orașele mari dezvoltate sunt per total ok. Comparabile cu media din UE (la fel cum e si PIB si tot). Problema e la sate si in orașele mici care mor. Părinți plecați in diaspora. Bunici analfabeti. Copii fara directie. Profesori la rândul lor analfabeti. Mediul social controlat de interlopi. Asta arunca media țării spre dezastru.

Degeaba un copil e de 10 dacă alți 2 de la țară sunt de nota 3. Media grupului e 5. In occident media e 8 (toti au între 9 si 7). Olimpicul nostru e super Smart, dar per total suntem in rahat.

Pe scurt - nu suntem nici Elveția nici Suedia. Reveniti-va din iluzii si frustrari. Asta e realitatea. Deal with it.

Ps: Si mai e ceva studiat. Câți din copiii unei clase sociale pot progresa, ieși din mediul in care s-au născut. Doar 20% per generație. Deci ai nevoie de 5 generații (150 de ani) ca sa faci un pas in sus complet ca societate", conchide Andrei Caramitru într-o postare pe Facebook.

