Bulgaria dezminte presupusul bruiaj GPS asupra zborului Ursulei von der Leyen

Guvernul de la Sofia a revenit joi asupra afirmațiilor făcute la începutul săptămânii. Executivul bulgar a recunoscut că nu există probe care să indice o intervenție rusă în perturbarea semnalului GPS al avionului cu care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a aterizat duminică la Plovdiv.

Avionul nu a fost supus unui bruiaj, ci doar unei „întreruperi parțiale”

Premierul Rosen Jelyazkov a explicat în fața parlamentarilor că avionul nu a fost supus unui bruiaj, ci doar unei „întreruperi parțiale” a semnalului, o situație frecvent întâlnită în zonele aglomerate. „După verificarea înregistrărilor avionului, am constatat că pilotul nu dădea semne de îngrijorare. Timp de cinci minute, aeronava a rămas în zona de așteptare, semnalul fiind în permanență bun”, a precizat șeful guvernului.

Anterior, Jelyazkov sugerase că problemele ar putea fi efectul colateral al războiului electronic din conflictul ucrainean. Însă ministrul Transporturilor, Grozdan Karadzhov, a respins categoric ideea unui bruiaj rusesc. „Conform datelor empirice, conform detectării radio, înregistrărilor agențiilor noastre, civile și militare, nu există niciun fapt care să susțină afirmația de bruiaj a semnalului GPS care a afectat avionul”, a declarat el pentru bTV.

Subiectul a atras atenția la nivel internațional, provocând reacții inclusiv din partea lui Donald Trump și a secretarului general NATO

Relatarea inițială, apărută în Financial Times, sugera că avionul Comisiei pierduse accesul la GPS și aterizase folosind hărți tipărite, după ce ar fi survolat aproape o oră zona aeroportului. Bruxelles și Sofia au indicat imediat Rusia drept vinovat, acuzând „ingerințe flagrante”.

Subiectul a atras atenția la nivel internațional, provocând reacții inclusiv din partea președintelui american Donald Trump și a secretarului general NATO, Mark Rutte. Ulterior însă, experți independenți au contrazis versiunea inițială, prezentând date de zbor care arătau că avionul nu pierduse deloc semnalul GPS, iar întârzierea aterizării fusese de doar nouă minute.

Totodată, analizele au scos la iveală că aceeași aeronavă experimentase bruiaje GPS în ziua precedentă deasupra țărilor baltice, dar nu și în Bulgaria.

"Suntem extrem de conștienți că aceasta este o problemă care se întâmplă în cerul și în mările noastre în mod constant"

De la Bruxelles, purtătoarea de cuvânt Arianna Podestà a confirmat că autoritățile bulgare informaseră Comisia despre posibile perturbări, însă a clarificat că instituția nu a vorbit niciodată despre o țintire directă a avionului.

„Nu am vorbit niciodată despre țintirea atacurilor și am fost foarte clară spunând că nu avem informații în acest sens. Dar suntem extrem de conștienți că aceasta este o problemă care se întâmplă în cerul și în mările noastre în mod constant de la începutul războiului și, prin urmare, de aceea este important să o abordăm împreună cu statele noastre membre”, a declarat ea, potrivit Politico.

