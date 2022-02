Bulai: Șoșoacă e disperată, Simion încearcă. Vâlcu: Dar nu reușește - video exclusiv

„George Simion, când și când, are glume, dacă te uiți la discursul său. Încearcă să fie un pic mai cumpătat”, a spus sociologul Alfred Bulai, la care Val Vâlcu a adăugat: „Dar nu reușește”.

„L-am văzut în anumite emisiuni în care nu era atât de disperat. Diana Șoșoacă este disperată, deși are niște gesturi care pot fi considerate niște glume acide, însă pe acolo există unii care au un gen de teribilism în declarații și un gen de comportament care e departe de simțul umorului, dar o parte din ei depășesc măsura - false elite etc. Sunt multe probleme, din acest punct de vedere. Dar cumva au câștigat cu această formulă dură”, a spus Alfred Bulai.

„Nu poți să o duci așa încă trei-patru ani”, a completat jurnalistul Val Vâlcu.

„Da, este foarte greu, cea mai bună dovadă este USR care a intrat în politicĂ, prin ușa din lateral, la fel ca AUR: tot cu vuvuzele, Vociferând, încălcând regulile. Erau la fel de recalcitranți ca cei de la AUR”, a zis profesorul Alfred Bulai la emisiunea „Nod în papură”, de la DC News.

Cea mai tare armă politică este umorul. Dacă știi să o folosești, te poți considera un om câștigat. Extremiștii au de pierdut pentru că ei sunt solemni, chiar și atunci când nu este cazul, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Cea mai bună armă în politică este umorul. În primul rând, pentru că poți spune foarte multe lucruri fără să fii acuzat pentru că umorul, desigur, nu poate fi acuzat. De exemplu, ironia în politică este extraordinară. Te apără juridic. Desigur, nu doar în politică, ci și în alte domenii. Exact cum ai intuit tu, lumea vrea să vadă politicianul și când este relaxat, să aibă glume”, a zis profesorul Alfred Bulai la DC News, în emisiunea Nod în Papură.

„Un comportament extrem de supărăcios și de o cruntă seriozitate este util când ai oameni în stradă, cum a fost în ianuarie 2012 sau în 2017. În momente de genul acesta, sigur că nu poți avea umor. Dar atunci când ești într-o emisiune de televiziune și discuți cu cineva, este ușor aberant doar să urli și să spui că ești împotrivă la orice. Dovada de inteligență este atunci când poți să-ți folosești umorul, chiar dacă ești un tip care nu are umor. Până și un politician ca Iohannis, care este certat cu simțul umorului, are replici care, câteodată, sunt interesante”, a spus profesorul Alfred Bulai.

Apoi, jurnalistul Val Vâlcu a amintit de un moment când Iohannis a venit la un interviu în cadrul unei emisiuni la DC News și a spus că președintele chiar are umor, dar că „se cenzurează”. „Cât am mai stat de vorbă prin redacție, vreo zece minute, am văzut că are umor. Culmea, el se autocenzurează”, a spus Val Vâlcu.

Profesorul Alfred Bulai l-a amintit și pe Sorin Oprescu despre care a spus că și-a învins adversarii prin umor.

„Un politician care îi face să râdă pe adversarii săi a învins. Este foarte greu să fii împotriva cuiva care te-a făcut să râzi”, a spus Alfred Bulai.

Acest articol reprezintă o opinie.