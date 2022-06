"Știi cum fac funcționarii? Te lasă 29 de zile, după care îți mai cer încă un act, iar pentru ăsta aștepți încă 29 de zile”, a spus Vâlcu, în emisiunea de la DC News.

"Corect, ori în business, dar și în viață până la urma urmei, rapiditatea este un element esențial”, a răspuns Bulai.

Digitalizarea îi va ucide

"Tu-ți dai seama că îi ucide digitalizarea? În primul rând, rămân pe din afară câteva sute de mii de oameni care nu-și mai găsesc locul. Nu e entuziasm prea mare pe digitalizare, dar ne obligă UE. Rămân fără loc doi verișori, trei cumnați...”, a continuat Val Vâlcu.

"Auzi, când a început digitalizarea României în administrația locală, a trebuit să mă duc la administrația financiară de la sector ca să-mi dea parola. Trebuia să mă duc fizic, să stau la coadă, ca să pot să funcționez online. Astăzi, poți să-ți faci cont inclusiv la bănci, frate, și nu la administrație, unde dau bani, nu iau. E o gândire absolut stupidă, dar și pentru a rămâne oamenii cu serviciu”, a replicat sociologul Bulai.

"Mafia copiatoarelor"

"Exact, să aibă oamenii joburi să stea degeaba. M-am gândit tot în ecuația, în conspirația asta... este mafia copiatoarelor! Tu îți dai seama că, de câte ori schimbi cartea de identitate, la 10 ani, îți cere din nou copie după certificatul de naștere. Undeva se taie o pădure ca 20 de milioane de români să dea copie după un certificat pe care tot statul l-a eliberat. De fiecare dată... Zici că ne mai naștem încă o dată, nu mai vorbim de adresă și de tot felul de bazaconii. Trebuie să te duci cu un dosărel la obținerea cetățeniei.

E dreptul meu să am buletin! Nu mai spun că-ți ia 7 lei. Acum, dacă un om nu are niciun venit, nu are nici casă nici nimic... nu mai e cetățean român, nu primește buletin?”, a continuat discuția Vâlcu.

Ce faci dacă se schimbă numele străzii de câteva ori?

"Nu mai e!”, a replicat amuzat Bulai. „E mai amuzant de-atât. E adevărat ce spui tu, în mod normal nu trebuie să-ți ceară niciun act. Pe de altă parte, am avut un student care stătea prin Drumul Taberei pe Compozitorilor, actual 1 Mai, fost 1 Mai, actual Compozitorilor și așa mai departe. S-a schimbat de cinci ori adresa, iar el și-a schimbat buletinul de cinci ori. Îți dai seama?”.

"Toată treaba asta este o invenție toxică. De ce trebuie să am adresa în buletin? Există un singur CNP, eu sunt un număr, cu CNP-ul ar trebui să mă duc oriunde. La ce-ți trebuie adresă? Sunt țări în care e ilegal ca guvernul să-ți cunoască adresa”, a mai spus Vâlcu.

În Occident nu-ți ia nimeni documentele

"Bun, așa cum nu e normal ca polițistul să-ți ia actul tău. Eu am aflat că în Occident niciodată nu-ți ia polițistul permisul auto. Nu pune mâna pe el și rămâne la tine, chiar și suspendat. Nu e ca la noi, să-l ia la poliție. E actul tău, nu ți-l poate lua nimeni, e o chestie de mentalitate. Gândește-te la englezi, sunt niște scumpi. Până în anii ’90 și ceva, știi cum arăta permisul la ei? Era o foaie A4 de hârtie, fără poză, fără nimic, fără identificare. Apropo de prezumpția de vinovăție pe care o avem.

Tu zici de buletin, dar gândește-te că sunt oameni cu casă de vacanță și stau jumătate de an într-o parte, jumătate de an într-o altă pare. Nu știi unde stă. În plus poate avea cineva mai multe case. Oprescu a zis că e la el acasă în Grecia, nu a înțeles de ce i s-a zis că a fugit. Sunt români care au case în străinătate, au casă la Viena. Apropo de prețurile caselor, prețurile cele mai mari, aberante, au fost în perioada 2007-2008. Era mult mai ieftin să-ți cumperi la Viena sau la Paris față de București, erau prețuri absolut demente fiindcă era o economie neagră foarte consistentă”, a mai zis sociologul Alfred Bulai.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News