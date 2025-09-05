Ungaria rămâne ferm angajată în poziția sa. În continuare este împotriva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și nu se lasă influențată de argumentele președintelui Volodimir Zelenski, a declarat ministrul de Externe ungar, Péter Szijjártó, citat de MTI și Agerpres. „Zelenski argumentează în zadar că Rusia nu se împotrivește aderării Ucrainei la UE, întrucât poziția guvernului ungar nu este determinată din străinătate”, a scris acesta pe Facebook.

Szijjártó a explicat că Zelenski nu înțelege perspectiva Budapestei: „El crede că respingerea de către Ungaria a aderării Ucrainei la UE este de neînțeles, întrucât nici măcar Rusia nu i se opune. Ei bine, Zelenski are încă o dată impresia că abordarea lui se aplică tuturor celorlalți. Spre deosebire de cazul său, poziția noastră nu este determinată din exterior. Nu ne interesează ce cred cei de la Moscova despre aderarea Ucrainei la UE”. Oficialul a adăugat că ungurii "nu doresc ca ucrainenii să le distrugă agricultura, piața muncii şi securitatea".

Zelenski a cerut ajutorul președintelui Trump

Recent, Zelenski a cerut implicarea președintelui american Donald Trump pentru a-l convinge pe premierul Viktor Orbán să nu mai blocheze procesul de aderare. Guvernul de la Budapesta invocă drept justificări situația minorității maghiare din Transcarpatia, impactul asupra economiei Ungariei și riscul blocării fondurilor europene de către Comisia Europeană. Bruxelles-ul îl acuză la rândul său pe Orbán pentru respingerea migranților ilegali, limitarea drepturilor comunității LGBT și pentru legislația care restrânge finanțările externe pentru ONG-uri și presă.

Președintele rus Vladimir Putin a subliniat recent că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar consideră inacceptabilă intrarea acestei țări în NATO. „Aceasta este una dintre cauzele originare ale conflictului: apropierea Ucrainei de NATO. Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul acțiunilor militare, acestea vor fi ținte legitime”, a avertizat Putin, menționând că prezența trupelor străine va rămâne o țintă chiar și în eventualitatea unui acord de pace, conform Agerpres.

