Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, Balázs Orbán, director politic al premierului Viktor Orbán și membru al Parlamentului Ungariei, a evidențiat faptul că Ursula von der Leyen a „felicitat“ Guvernul României pentru „reformele adoptate“ care, în realitate, sunt măsuri de austeritate de pe urma cărora au de suferit cetățenii.

„Să o numim așa cum este: o axă a taxelor, concepută la Bruxelles! Uitați-vă la România: Ursula von der Leyen a felicitat personal guvernul pentru „reformele” sale. Ce reforme? Un pachet de austeritate aprobat de Bruxelles, cu majorări masive de taxe: TVA mai mare, accize pe combustibil, alimente de bază și băuturi nealcoolice, o taxă de 10% pe pensii, iar anul viitor impozitul pe dividende va crește de la 10% la 16%“, a scris, pe X, Balázs Orbán.

În discursul pe care l-a susținut pe 1 septembrie în România, Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, i-a transmis lui Nicușor Dan că reformele pe care România le face vor reduce deficitul și vor moderniza economia.

„Un ultim cuvânt despre eforturile României de a reveni la o creștere durabilă. Ați muncit din greu pentru a aduce deficitul sub control, ați avansat reformele și vă modernizați economia. Salutăm aceste eforturi. România are tot ce îi trebuie pentru a-și orienta economia pe traiectoria corectă. Mai presus de toate, aveți voința politică, care este ingredientul cel mai important. Împreună, lucrăm pentru a folosi cât mai bine fondurile NextGenerationEU. Și vom continua să ne coordonăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român“, a spus, printre multe altele, Ursula von der Leyen.

