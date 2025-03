Bucharest PRIDE 2025: Calendarul oficial. E cel mai mare marș civic din România

Această ediție marchează 20 de ani de la primul Marș al Diversității și aduce împreună comunitatea și prietenii săi deopotrivă, printr-o serie de evenimente pe tot parcursul lunii iunie: dezbateri, expoziții, proiecții de film, petreceri și ateliere.

Marșul Bucharest PRIDE 2025 este programat pe 7 iunie, de la ora 17:00, pe același traseu consacrat: Calea Victoriei - Parcul Izvor, de la Guvern la Parlament.

DOUĂ DECENII DE PRIDE: Istoria continuă

În 2005, în plin proces de aderare a României la Uniunea Europeană, la doar patru ani de la dezincriminarea homosexualității, câteva sute de persoane au avut curajul să iasă în stradă pentru prima manifestație publică în stradă a comunității LGBTI, în ciuda ostilității administrației locale și a amenințărilor primite de la diverse grupări extremiste. Acest pas important a deschis un nou capitol al istoriei LGBTI din România - un capitol al vizibilității publice, contribuind în mod semnificativ la construirea unei mișcări puternice și solidare, care, două decenii mai târziu, continuă să lupte pentru ca fiecare persoană LGBTI din România să fie tratată cu aceeași demnitate umană de care se bucură orice alt cetățean.

Astăzi, Bucharest PRIDE este cel mai mare marș civic din România. În 2024, peste 27.000 de persoane au transmis un mesaj puternic: WE ARE READY! Suntem pregătiți pentru egalitate, pentru iubire, pentru recunoaștere și protecție! În acest an, ținând cont de contextul politic actual și de necesitatea afirmării și apărării comunității noastre, organizatorii se așteaptă ca numărul participanților să depășească 30.000, iar ediția aniversară oferă un motiv în plus de celebrare: două decenii de curaj, iubire și vizibilitate.

“Aniversăm două decenii de Bucharest PRIDE într-un context politic dificil, în care discursul de extremă dreaptă domină spațiul public și unii politicieni din partidele tradiționale au impresia că pot câștiga încrederea pierdută a votanților români, folosind comunitatea LGBTI ca țap ispășitor în campania electorală. Și pe noi ne îngrijorează evoluția recentă a evenimentelor politice la nivel național și internațional. Dar nu putem lăsa frica să ne paralizeze. Acum mai mult ca niciodată avem nevoie să fim împreună,” a declarat Teodora Roseti-Ion-Rotaru, co-președintă ACCEPT.

“Dacă ne uităm doar la mesajele politicienilor sau la comentariile pline de ură de pe social media, este ușor să rămânem cu o imagine foarte întunecată despre atitudinile românilor față de persoanele LGBTI. Din acest motiv vreau să ne amintim că, în cei 20 de ani, în care Bucharest PRIDE a crescut de la câteva sute de participanți, la aproape 30.000 de oameni. Haideți să continuăm să fim împreună an de an.” explică Florian Păun, coordonatorul Bucharest Pride.

Istoria comunității LGBTI face parte din istoria României și merită atenția noastră, astfel evenimentele premergătoare Marșului Bucharest PRIDE 2025 vor începe încă din luna mai, cu o serie de dezbateri, ateliere, expoziții și proiecții de film care vor spune povestea ultimilor 20 de ani de activism pentru drepturile persoanelor LGBTI în România. În același timp, ne uităm spre viitor și continuăm să scriem istorie împreună.

“Mai mult decât oricând, solidaritatea în interiorul comunității, între grupuri minoritare și persoane aparținând majorității este esențială în fața provocărilor cu care ne confruntăm, nu doar ca persoane LGBTI ci noi toți ca societate. Este vital să continuăm să fim vizibili, să ne facem vocile auzite, să spunem clar cine suntem și să fim uniți pentru a răspunde adecvat acestor provocări. Realitatea trăită a persoanelor LGBTI s-a îmbunătățit constant datorită susținerii colegilor, familiei, comunității extinse în care trăim - din ce în ce mai mulți oameni acceptă persoanele LGBTI și susțin comunitatea, așa cum se vede din numărul tot mai mare de participanți la PRIDE. Bucharest PRIDE 2025 este nu doar o aniversare ci și o reafirmare a angajamentului nostru pentru solidaritate, dreptate și demnitate umană.” afirmă Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociației Accept.

Bucharest PRIDE 2025: Calendarul oficial

Luna mai – PRIDE Warm-up

Luna iunie – PRIDE Month

30 mai – 7 iunie – Bucharest PRIDE Week

6 - 7 iunie – PRIDE Park, Parcul Izvor

7 iunie – Marșul Bucharest PRIDE: Calea Victoriei - Parcul Izvor

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News