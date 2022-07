Britanicul fugit cu o refugiată, inițiativă reprobabilă. A mai adus sub acoperișul lor o altă femeie. Se va repeta povestea?

Un tată a doi copii, care și-a părăsit partenera de viață pentru o refugiată ucraineană pe care o găzduiau, a adus acasă o altă femeie rămasă fără adăpost în țara devastată de război. Fostul agent de securitate Tony Garnett, în vârstă de 29 de ani, a părăsit-o pe partenera sa, Lorna Garnett, mama celor două fiice ale lor, pentru Sofia Karkadym, după doar 10 zile.

Tatăl, acum șomer, a povestit că a fost dragoste la prima vedere cu tânăra de 22 de ani cu care acum a promis că se va căsători, în ciuda faptului că i-a ”zdrobit” familia. Dar, în mod uimitor, bărbatul o găzduiește acum și pe Sofia Rastorhuieva, în vârstă de 19 ani, și pe iubitul ei, Illia Tronevych, în vârstă de 18 ani, în Bradford, West Yorks.

Tony a acceptat perechea după ce a dat peste un apel pe Facebook în care spunea cum au fost expulzați din casa familiei gazdă din același oraș, a raportat Daily Mail, citat de The Sun. Tony a spus pentru Mail: „Știu că oamenii mă văd ca un tip de nenorocit care ar sări din pat în pat pentru că mi-am părăsit partenera, Lorna, și pe cele două fiice”.

”Nimic mai departe de adevăr”, a afirmat acesta.

A rămas fără job și fonduri după ce a fugit cu refugiata

Noua colegă, Sofia, susține că fostele lor gazde i-au lăsat să doarmă pe o canapea extensibilă mică și au fost nevoiți să facă menajul, să spele rufele și să facă curățenie.

Ea a adăugat: "Mă bucur că Tony și Sofia au venit să ne ajute. Eram foarte nemulțumiți în acel loc... Nu aveam unde să mergem".

Iubitul tinerei, Illia, l-a lăudat pe Tony pentru că și-a deschis casa. El a explicat că se află într-o situație dificilă, deoarece nu au ”nicio șansă” să obțină un card de credit sau de debit și sunt dispuși să lucreze oricum.

Iubita lui Tony, Sofia, a explicat că a avea încă doi ucraineni sub acoperiș înseamnă că ”nu mă simt atât de singură și nu îmi este dor de casă”.

Tatăl celor doi copii insistă că relația lui cu fosta parteneră, Lorna, în vârstă de 28 de ani, s-a degradat înainte să fugă cu Sofia. Acesta a dezvăluit, de asemenea, că decizia sa de a fugi cu ucraineanca l-a costat slujba și mijloacele de existență.

”Plănuim restul vieții noastre împreună. Ne pare rău pentru durerea pe care am provocat-o, dar am descoperit o legătură cu Sofia așa cum nu am mai avut-o până acum”, a spus britanicul.

Refugiata a recunoscut că l-a plăcut din prima pe britanic

Sofia, care a fugit din orașul Lviv la începutul războiului din Ucraina, a recunoscut că l-a plăcut la prima vedere pe britanic.

”De îndată ce l-am văzut, mi-a plăcut. A fost foarte rapid, dar aceasta este povestea noastră de dragoste. Știu că oamenii vor gândi rău despre mine, dar se întâmplă. Am putut vedea cât de nefericit era Tony”, a spus Sofia.

Lorna, fosta parteneră a lui Tony a declarat, pentru The Sun, că ucraineanca ”a pus ochii de la început pe Anthony, a decis că îl vrea și l-a luat”.

”Nu înțeleg cum a putut să arunce toate astea pentru o femeie pe care o cunoaște de două săptămâni. Viața pe care o cunoșteam este spulberată. Nu aș recomanda nimănui să accepte refugiați. Aceasta este o criză în Ucraina și oameni ca mine vor dori să îi ajute pe cei care au nevoie”, a spus Lorna.

Sofiia a suferit o infecție oculară în Germania, în timp ce călătorea către Marea Britanie. Aceasta este acum parțial oarbă și se confruntă cu o lungă recuperare după o operațiune pentru a-și recupera vederea, iar Tony îi este îngrijitor. Tony a primit de atunci un ordin de restricție, ca să stea departe de Lorna.

