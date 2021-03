Brașov. Decizie a instanței privind inculpații din dosarul contractelor frauduloase din sistemul medical

Inculpaţii din dosarul contractelor frauduloase privind achiziţia de aparatură medicală supraevaluată încheiate de spitale din Braşov şi Harghita se vor afla sub control judiciar pentru următoarele două luni, magistraţii Tribunalului Braşov menţinând această măsură pentru fostul manager al Spitalului de Boli Infecţioase, Ramona Ionescu, şi înlocuind arestul la domiciliu pentru celelalte patru persoane.

"Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpata Ionescu Ramona Delia (...) Menţine această măsură. (...) pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată. (2) Pe timpul controlului judiciar inculpata va respecta următoarele obligaţii: a) nu va depăşi limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar b) să nu se deplaseze la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov (...)" se arată în decizia Tribunalului Braşov, postată pe portalul instanţelor.



Totodată, Ionescu are interdicţia de a comunica direct sau indirect, cu ceilalţi inculpaţi şi martorii din dosar.



Pentru ceilalţi patru inculpaţi, Andrei Kadaş - fost consilier judeţean (PNL) şi preşedinte al Comisiei pentru sănătate, Marius Cristian Popa - fost consilier local în municipiul Săcele, Doru Bertea - administratorul firmei Chantel Sante SRL şi Gheorghe Nedelea - fost funcţionar la Spitalul de Boli Infecţioase, Tribunalul Braşov a înlocuit măsura arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.



Acestora instanţa le-a impus interdicţii similare cu cele stabilite în cazul Ramonei Ionescu, inclusiv cea de a nu comunica cu ceilalţi inculpaţi şi cu martorii din dosar, printre care, conform documentului citat, se află secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Andreea Moldovan, şi consilierul pe probleme de sănătate al ministrului de Interne, Mariana Câju.



Ramona Ionescu, fost şef al Spitalului de Boli Infecţioase Braşov, a fost trimisă în judecată în 26 martie, alături de celelalte patru persoane, în legătură cu presupusa atribuire frauduloasă de către conducerea unităţii medicale a unui contract de achiziţie echipamente medicale supraevaluate şi care nu erau necesare.



Cei cinci au fost reţinuţi în decembrie anul trecut şi, iniţial, au primit mandate de arestare preventivă. Ei sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit - Andrei Kadaş, complicitate la trafic de influenţă şi complicitate la abuz în serviciu - Marius Cristian Popa, cumpărare de influenţă şi complicitate la abuz în serviciu - Doru Bertea şi abuz în serviciu - Gheorghe Nedelea şi Ramona Ionescu, potrivit Agerpres.