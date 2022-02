Bombardamente în orașul Marinka din regiunea Donețk. O femeie ar fi fost rănită de un obuz, într-o stație de autobuz

Un obuz al separatiștilor proruși din Donbas ar fi căzut în centrul orașului Marinka din regiunea Donețk și ar fi rănit o femeie care se afla într-o stație de autobuz. Priectilul ar fi căzut nu departe de școala Marinskaia nr. 2, la o distanță de mai puțin de 100 de metri de biroul Misiunii Umanitare Proliska din Marinka. Femeia a fost dusă cu ambulanța la secția de traumatologie a spitalului orășenesc din Kurakhovo.

"Astăzi, la ora 9:50, în timpul bombardamentului orașului Marinka, un localnic născut în 1957 a primit multiple răni de schij la mâna stângă și cavitatea abdominală. Potrivit informațiilor preliminare, una dintre obuze a căzut în centrul orașului în apropierea unei stații de autobuz, nu departe de școala Maryinskaya nr. 2, la o distanță de mai puțin de 100 de metri de biroul Misiunii Umanitare Proliska din Maryinka. Femeia a fost dusă cu ambulanța la secția de traumatologie a spitalului orășenesc din Kurakhovo. În momentul bombardării, femeia se afla într-o stație de autobuz.", a scris într-o postare pe Facebook, de șeful Misiunii Umanitare Proliska, Evgeny Kaplin.

Evgeny Kaplin a spus că ulterior și satul Taramchuk a fost bombardat, liniile electrice fiind avariate. Totodată, mai multe persoane au postat videoclipuri pe rețelele de socializare despre care spun că sunt filmate în Donesk, iar pe fundal se pot auzi bombardamente în depărtare.

????????⚡️????????⚡Conflict Zone | Donbass



Residents of one of the central districts of Donetsk - Kalininsky - report that shelling "is decently audible even with closed windows.#Ukraine #Russia #Donbass pic.twitter.com/RAVqcR31Gl