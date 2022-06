Boloni regretă că nu a preluat echipa naţională

"Chiar dacă mulți antrenori m-au dat exemplu și m-au recomandat, asta pentru mine nu înseamnă absolut nimic. Eu știu că sunt un antrenor profesionist, lucrez cu o anumită echipă. Eu am fost selecționerul României, am jucat împotriva Ungariei, aș fi dat orice să câștig meciul.

Atunci când iei o echipă, indiferent de ești stelist sau dinamovist, nu poți să te faci de râs și vrei să creezi o atmosferă bună în jurul tău pentru ca echipa ta să câștige și să meargă înainte. Cu absolut toate calitățile mele pe care le am: fizice, intelectuale, experiență...

Eu nu am urmărit declarațiile antrenorilor după ce am refuzat echipa națională, dar începând cu băieții aceștia, de la Dan Petrescu, Mircea Rednic, Șumudică, sunt anumite lucruri pe care și eu le apreciez la ei. Asta înseamnă respect și simpatie față de mine. Aș dori să spun că acest lucru este reciproc și din partea mea.

În ceea ce privește că eu nu sunt selecționerul României, acest lucru să spun sincer mi-a părut rău, dar mi-aș fi dorit să-mi închei cariera acolo de unde am plecat, pentru că până la urmă eu am plecat din Târnăveni, la Târgu Mureș, orașul unde locuiesc și astăzi, am buletin românesc și acolo sunt ținut în evidență.

După ce am fost selecționat de la ASA Târgu Mureș am mers la echipa națională și acolo mi-aș fi dorit să îmi închei cariera, bineînțeles cu o reușită, chiar dacă era riscant, dar cu această reușită mi-aș fi dorit să dau totul”, a spus Ladislau Boloni la Sport Total FM.

Boloni, analiză dură despre echipa naţională: Mulţi au rămas la munca superficială. Vorbe goale...

Întrebat dacă se felicită pentru că a refuzat oferta FRF, Boloni a spus că "nu mă gândesc aşa. Pentru că sunt ferm convins că aş fi făcut anumite lucruri mai rău decât selecţionerul actual. Dar anumite lucruri, sigur, le-aş fi făcut altfel. Nu m-am interesat şi nu e treaba mea cu ce strategie lucrează federaţia şi selecţionerul actual. Eu doar cred că, dacă am fi folosit strategia mea, am fi obţinut alte rezultate".

Analiză dură: Mulţi au rămas la munca superficială



"Cred că mulţi dintre cei care activează în fotbalul nostru au rămas la munca superficială pentru că aşa e mai confortabil. Şi pentru că n-u fost obişnuiţi să intre în profunzimea problemelor. Pentru că n-au fost obişnuiţi să sufere pentru a pune în aplicare o strategie, o tactică. Iar acum nu vorbesc de o tactică necesară ca să baţi Feroe sau Liechtenstein, ci pentru a face pasul înainte, pentru a corecta anumite lucruri din temelii.

Am observat că lipseşte fiabilitatea, sâmburele acela din care ai convingerea că va ieşi planta respectivă. Îmi cer scuze, dar am rămas cu impresia că, de multe ori, vorbim de dragul de-a vorbi. Când ascult anumiţi antrenori din fotbalul românesc, dar şi ce spune selecţionerul actual, zău că am impresia că vorbeşte Capello, Mourinho sau Arsene Wenger! Aşa de bine ştim lecţia, în teorie, încât mă simt jenat faţă de această avalanşă de cuvinte şi explicaţii despre cum trebuie făcute lucrurile. În schimb, atunci când te uiţi la ce suntem capabili să punem în practică, iar pentru mine asta înseamnă profunzime, eu îmi dau seama că suntem foarte departe de ce am văzut eu în fotbalul din Occident", a mai spus antrenorul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News