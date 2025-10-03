€ 5.0889
Data actualizării: 21:08 03 Oct 2025 | Data publicării: 20:57 03 Oct 2025

Directorul EximBank, vizat de premierul Bolojan pentru că a închiriat clădirea statului printr-o companie privată
Autor: Tiberiu Vasile

bolojan-pachet-masuri_60462300 Foto: Agerpres
 

Premierul Ilie Bolojan a criticat dur modul în care EximBank a închiriat o clădire a statului printr-o firmă privată, plătind de trei ori mai mult. Acesta a cerut schimbarea directorului instituției, în timp ce procurorii au deschis o anchetă.

Premierul Ilie Bolojan a calificat drept „total anormală” situația de la EximBank, banca de stat care a închiriat o clădire aflată tot în patrimoniul statului, la RA-APPS, însă prin intermediul unei firme private, la costuri mult mai mari. Concret, firma privată plătește statului o chirie lunară de circa 60.000 de euro, iar EximBank virează către această firmă 180.000 de euro pe lună.

În context, premierul a cerut schimbarea directorului EximBank, Traian Halalai, însă Ministerul Finanțelor nu a finalizat încă procedura. Totodată, procurorii au demarat o anchetă penală. „Este o anchetă în curs, care sper să se finalizeze”, a declarat Bolojan.

"Aceste lucruri sunt impardonabile"

Premierul a explicat că, potrivit informațiilor sale, există în desfășurare atât un control, cât și o anchetă: „Din punctul meu de vedere, este total anormal să ai astfel de situații în care statul închiriază unui privat, privatul înmulțește cu 5 sau cu 10 și închiriază tot statului, sub o altă organizare, sub o altă denumire. Aceste lucruri sunt impardonabile. Uneori însă, ele sunt justificate prin studii de piață sau evaluări care stabilesc chiria, însă este greu de explicat cum o chirie de câteva zeci de mii de euro este considerată de piață, în timp ce în aceeași clădire, în aceeași perioadă, chiria reală ajunge la 150.000 de euro. Aceste anormalități îi revoltă pe cetățeni. Aștept ca instituțiile responsabile să finalizeze ancheta”, a detaliat Ilie Bolojan la Prima TV.

Întrebat despre termenul de finalizare al anchetei, premierul a precizat că „există instituții pe care Guvernul nu le coordonează direct”.

Un profit considerabil pentru firma intermediară. O "gaură" pentru stat

Reamintim că încă din luna iulie, imediat după preluarea mandatului, Ilie Bolojan a cerut Ministerului de Finanțe să înceapă procedura de înlocuire a directorului EximBank. 

Detaliile financiare sunt clare: firma privată achită statului aproximativ 60.000 de euro lunar, iar EximBank plătește acesteia 180.000 de euro. Diferența de 120.000 de euro lunar, care înseamnă aproape 1,5 milioane de euro anual, reprezintă practic un profit considerabil pentru firma intermediară, generând ceea ce premierul a numit o „gaură” între o entitate a statului și banca de stat. „Pe ce se bazează acești manageri performanți, citiți cu ghilimele de rigoare? Voi trimite aceste dosare la Parchet”, a adăugat Bolojan, notează News.ro. În paralel, am contactat oficial EximBank pentru a obține explicații privind motivul pentru care banca de stat a ales să încheie contractul printr-o firmă privată și nu direct cu RA-APPS.

ilie bolojan
eximbank
chirie
stat
privat
