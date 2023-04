Bogdan Ciudoiu, despre fiica lui: Dacă zic ceva de ea în emisiune, să vezi ce scandal am acasă / video

Bogdan Ciudoiu, prezentatorul Vorbește Lumea de la PRO TV, a vorbit la Spectacola și DC News despre relația pe care o are cu fiica sa, dar și despre provocarea de a fi tată de fată.

Cum e să fii tată de fată?

„Nu știu să compar, dar este cel mai tare proiect pe care l-am făcut în viața asta. Sunt mândru de radio, sunt mândru de TV, dar copilul e cea mai mare mândrie. Credeam că o să fiu mai stresat de faptul că o să am fată și la un moment dat o să-mi vină acasă cu vreun iubit, dar să știi că pe măsură ce simt că se apropie momentul, ea face 8 ani, mă relaxez și mai tare și îmi doresc ca ea să aibă, totuși, o viață normală care implică ca la un moment dat să aibă un iubit.

Mi se pare că e o presiune destul de mare pe umerii mei pentru că am înțeles de la psihologi că fetele își găsesc modelul pentru bărbatul pe care îl vor căuta în viața asta, în tati. Dacă tati greșește, dacă se comportă aiurea sau nu oferă suficientă atenție, s-ar putea ca și fetița să meargă pe un model greșit de bărbat, mai departe în viață.

Când am auzit asta, am zis: „Gata! De acum sunt absolut perfect, voi fi bărbatul perfect și iubitor.” Evident că nu îmi iese, nu am întotdeauna răbdarea necesară, dar mi se pare o informație foarte importantă. Să știi, în sinea ta să conștientizezi că tu setezi exemplul de partener pentru fetița ta. Asta te face, fără să vrei, mai bun, mai înțelegător, mai calm. Acolo mi se pare că e cea mai mare presiune în a fi tată de fată.”, a spus Bogdan Ciudoiu.

Acesta a povestit cum fetița îi urmărește emisiunea și îl ceartă pentru că îi dezvăluie poveștile personale.

„Are dreptate. Dacă tatăl meu ar fi lucrat la radio și ar fi povestit ce tâmpenii făceam eu prin casă, nu-mi convenea. Am certuri de genul ăsta cu ea. Mă mai ceartă constant că nu îi iau niciun animăluț din platou, acasă. Mai vin pisicuțe, cățeluși, și mereu mă vede. Constant urmărește și întotdeauna mă gândesc la asta. Se uită în secunda asta, dacă zic ceva de ea, să vezi ce scandal am acasă.”, a spus Bogdan Ciudoiu.

