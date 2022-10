Blackout în mai multe orașe din Ucraina, după atacurile Rusiei. Bogdan Chirieac, despre planul lui Putin: Aceeași tactică pe care încearcă să o folosească față de UE

Armata rusă a atacat marți infrastructuri energetice din Ucraina în cadrul unei serii de bombardamente care au întrerupt alimentarea cu apă şi curent electric în mai multe oraşe ucrainene, printre care şi Kievul, transmite Agerpres, citând AFP.



"Forţele armate ruse au continuat să lovească cu arme aeriene şi maritime de înaltă precizie şi cu rază lungă de acţiune comandamentul militar şi sistemele energetice ale Ucrainei", arată raportul zilnic al Ministerului apărării de la Moscova. Documentul afirmă că "toate ţintele au fost atinse".

Bogdan Chirieac, despre planul lui Putin: Aceeași tactică pe care încearcă să o folosească față de Uniunea Europeană

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat la Realitatea Plus care este planul lui Vladimir Putin și ce vrea să obțină prin aceste atacuri care vizează în principal civilii.

"Este cumva aceeași tactică pe care încearcă să o folosească față de Uniunea Europeană. Pe câmpul de bătălie armata Rusiei s-a dovedit jalnică și atunci ce încearcă să facă cu Uniunea Europeană, să îi taie energia și i-a tăiat-o, criza majoră din această cauză s-a declanșat. Ei, acum încearcă să facă același lucru în Ucraina. Ucraina era autosuficientă energetic, ba chiar exporta energie în toată Europa de est la momentele de vârf. Are patru centrale nucleare în funcțiune, inclusiv Zaporojie, care este cea mai mare din Europa, aveau suficientă energie. Acum nu mai au. Le-a bombardat tot ce înseamnă infrastructură energetică și continuă să o facă.

Asta înseamnă că milioane de oameni, în Ucraina, inclusiv în marele orașe, vor rămâne în frig și în întuneric în această iarnă fiindcă se face această chestiune criminală să sufere civilii, nu militarii. Curentul în Kiev nu știu dacă este o chestiune militară, e în primul rând o chestiune care afectează civilii și încearcă să îi îngenuncheze în această manieră. Altminteri pe front Rusia nu are prea multe victorii, ba dimpotrivă", a declarat Bogdan Chirieac.

Rusia şi Iranul resping acuzaţiile că în atacurile din Ucraina sunt folosite drone "kamikaze" iraniene

Rusia şi Iranul resping acuzaţiile formulate de Kiev şi ţări occidentale că în atacurile din Ucraina sunt folosite drone iraniene Shahed 136 care explodează la impact. Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat marţi presei că Rusia utilizează aeronave fără pilot (unmanned aerial vehicle, UAV) de fabricaţie internă şi că întrebarea privind achiziţiile de drone iraniene ar trebui adresată Ministerului Apărării, relatează agenţia rusă de presă TASS, precum şi AFP, Reuters şi EFE.



"Nu, nu avem astfel de informaţii. Tehnologia care este folosită este rusească. Ştiţi acest lucru. Are nume ruseşti. Toate celelalte întrebări le puteţi adresa Ministerului Apărării. Nu, nu avem astfel de informaţii", a răspuns Peskov când a fost întrebat dacă Rusia a cumpărat sau foloseşte UAV-uri iraniene.



Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters. La rândul său Iranul dezminte că a furnizat Rusiei drone pe care să le folosească în Ucraina, transmite Agerpres.



Ştirea despre faptul că Iranul furnizează drone Rusiei are ambiţii politice şi este răspândită de surse occidentale. Nu am furnizat armament niciunei părţi din ţările aflate în conflict", a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Nasser Kanaani, în timpul conferinţei de presă săptămânale, citat de Reuters.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.