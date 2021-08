Bittman vrea să-i facă doza trei de vaccin lui Fauci: Eu, cu mâna mea!

Dan Bittman a spus că omenirea se confruntă cu o boală gravă, dar că important era să avem tratament, nu vaccin.

„Pandemia nu poate să existe pe vorbe. Pe cifre, da. (...) A fost o boală foarte nasoală, care atacă niște lucruri de nu ne-am mai trezit noi acum. Dar prefer să am un tratament”, a spus Dan Bittman.

„Eu cred că Fauci (n.r. principalul expert epidemiologic al guvernului american, Anthony Fauci) are nevoie de a treia (n.r. doză de vaccin). Îi fac eu cu mâna mea. Îl ai pe Fauci, care spune ceva și toată lumea este de acord”, a mai spus, potrivit Antena 3, artistul.

De asemenea, Dan Bittman susține că a respectat regulile, până când și-a dat seama că cineva „l-a luat de prost”. „Eu am copii. Nu sunt un iresponsabil. Când am văzut la început ce se întâmplă, am respectat toate regulile posibile. Am stat ca fraierul până mi-am dat seama că cineva încearcă să mă ia de prost. Sunt pentru măști și distanțare, dacă este nevoie, dar explică-mi civilizat. Am întrebat de ce nu decalați ora de începere la câteva întreprinderi majore? Dublați numărul de autobuze, asta era afacere”, a spus cântărețul.

În mai, artistul zicea la Antena 3: „Eu nu țin cont nici de teoriile conspirației, dar nici de lucruri pe care să le înghit așa. Vreau, totuși, niște păreri avizate, vreau mai multe păreri, vreau să mă vaccinez în cunoștință de cauză. Nu sunt împotriva vaccinului! (...) Eu m-am luptat, în lunile acestea, pentru o categorie socială care și-a pierdut niște drepturi. Nu am fost ajutat cu nimic de statul român și nici nu cerșesc statului român! (...) Ne distrugem industriile de succes!”, spunea, atunci, Dan Bittman.