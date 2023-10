Biografia lui Elon Musk, plină de minciuni dulci pentru fanii săi devotați

The Verge a realizat o investigație asupra biografiei lui Elon Musk, scrisă de Walter Isaacson, demonstrând cât de multe minciuni pot încăpea într-o carte scrisă despre cel mai bogat om al lumii.

Un articol de pe CNN a prezentat un fragment din biografia lui Elon Musk scrisă de Walter Isaacson, în care se afirma că Musk a oprit rețeaua de sateliți SpaceX, Starlink, pentru a împiedica un „atac surpriză ucrainean” asupra marinei ruse. The Washington Post a continuat, publicând fragmentul în care Isaacson susținea că Musk a blocat practic o ofensivă militară după cum i-a venit lui.

Această relatare a ridicat mari semne de întrebare la momentul apariției. Unul dintre lucrurile pe care oricine care scrie despre Elon Musk de mult timp trebuie să le ia în considerare este că lui îi place să spună minciuni amuzante. De exemplu:

„Finanțare asigurată.” Vă amintiți când Elon Musk a pretins că va face Tesla privată și că avea totul pregătit, și apoi hopa, nu era deloc adevărat?

Vânzarea de acțiuni Tesla. Desigur, există momentul din aprilie 2022 când a vândut acțiuni Tesla și a spus că nu are alte vânzări planificate, urmat de el vânzând mai multe acțiuni Tesla în august 2022, când a spus că a terminat de vândut acțiuni Tesla. A vândut mai multe acțiuni în noiembrie 2022.

Tesla și Bitcoin. Vă amintiți când Musk a spus: „S-ar putea să pompez, dar nu arunc”, și apoi Tesla a vândut 75 la sută din Bitcoinul său?

Cu cât mai incredibil, cu atât mai fals

Lucrul pe care îl înveți după un timp de studiu asupra lui Musk este că afirmațiile sale cele mai lăudaroase au de obicei cea mai mică legătură cu realitatea. Musk spune multe lucruri: unele sunt exagerate, iar altele nu sunt deloc adevărate, transmite The Verge.

Biografia lui Isaacson are 670 de pagini și are un acces intens la omul din centrul ei. Problema este că omul este Elon Musk, un tip care în 2011 ne-a promis că ne va duce în spațiu în doar trei ani. În realitate, primul echipaj SpaceX a lansat în orbită aproape un deceniu mai târziu. Sigur, accesul este atracția biografiei - dar accesul îi oferă lui Musk multe șanse să-și vândă propria mitologie.

Ce se întâmplă când verifici informațiile

O modalitate de a păstra mitul lui Musk intact este să nu verifici lucrurile. În primele trei paragrafe ale cărții, Isaacson descrie o tabără de supraviețuire în sălbăticie la care a participat Musk, unde „la fiecare câțiva ani, unul dintre copii ar muri.” Aceasta este o afirmație șocantă! Răsfoind secțiunea „note” pentru a vedea dacă Isaacson a intervievat vreunul dintre colegii de școală ai lui Musk, nici urmă de așa ceva. Nu există niciun articol de știri care să o susțină, de asemenea. Deci care este sursa? Probabil unul sau mai mulți dintre Muski - Elon este citat direct spunând că instructorii i-au spus să nu moară ca un alt copil dintr-un an anterior.

Se poate argumenta că întreaga familie Musk are un interes în a-l prezenta pe Elon Musk ca fiind extrem de dur și, de asemenea, ca folosindu-și copilăria grea ca scuză pentru comportamentul său rău continuu. Există câteva alegeri ciudate ca urmare.

Isaacson scrie că lui Musk „îi fierbea sângele în vene dacă cineva sugera în mod fals că a reușit datorită bogăției moștenite sau susținea că nu merită să fie numit fondator al uneia dintre companiile pe care le-a ajutat să le înceapă.” Evidențierea pe „fals” are ca scop , deoarece Isaacson detaliase anterior că Errol Musk, tatăl lui Elon, le-a dat lui Elon și Kimbal Musk „28.000 de dolari plus o mașină uzată pe care a cumpărat-o pentru 500 de dolari” pentru a-i ajuta să înceapă Zip2. Maye, mama lui Elon, a contribuit cu alți 10.000 de dolari și „le-a permis să folosească cardul ei de credit pentru că nu fuseseră aprobați pentru unul.” Cu siguranță Musk a început cu bani de familie. Care e problema cu ideea „bogăției moștenite”?

Iată o altă alegere ciudată. „De-a lungul anilor, o critică la adresa Tesla a fost că firma a fost „salvată” sau „subvenționată” de guvern în 2009.” Acest lucru nu este chiar corect. De-a lungul anilor, critica a fost că Tesla a primit o mare parte de asistență din partea guvernelor statale, federale și locale, uneori înșelându-le în proces, după cum demonstrează Gigafactory-ul din Buffalo. Potrivit unei estimări, doar Tesla a primit peste 3 miliarde de dolari în împrumuturi și subvenții de la guvernele statale și locale. Deși Isaacson oferă o contabilitate detaliată a împrumuturilor de 465 de milioane de dolari ale Tesla din partea unui program DOE, el sare peste toate celelalte asistențe pe care le-a primit Musk de-a lungul anilor - bunuri care au inspirat gelozie din partea unor persoane precum Jeff Bezos de la Amazon.

Apoi există această descriere a Neuralink, compania lui Musk care implantează cipuri în creier: „Ideea Neuralink a fost inspirată de science fiction, cel mai notabil de romanele Culture despre călătorii spațiale scrise de Iain Banks.” Poate fi așa, dar există și fapte științifice reale: interfețele creier-mașină au fost implantate la oameni încă din 2006, lucru pe care Isaacson nu-l menționează. Musk cu siguranță nu a inventat ideea; interfețele creier-mașină existau deja. Nici nu menționează Isaacson acuzațiile înfiorătoare despre subiecții de testare ai Neuralink.

Cea mai tare minciună este despre politica lui Musk

Dependența lui Musk de larghețea contribuabililor joacă un rol aici; să sari peste cât de dependent este Musk de Texas este o gafă. Musk a donat adesea în moduri care să-l avantajeze în Texas, unde are o operațiune substanțială. Așa că scrierea unei propoziții precum „Musk nu a fost niciodată foarte politic” când Musk a donat peste 1 milion de dolari politicienilor în ultimii 20 de ani este ciudată.

Musk poate fi văzut ca un nihilist politic, dispus să spună orice are nevoie să spună pentru a obține bani de la contribuabili. Dar este de necontestat că a petrecut decenii împrietenindu-se cu tipi libertarieni sau de extremă dreaptă (cel mai faimos Peter Thiel și David Sacks, care este descris inexplicabil ca „nu rigid partizan” în ciuda faptului că a scris o carte nocivă cu Thiel care, printre altele, sugera că violul nu era real).

Musk nu a fost cu adevărat virat către dreapta politică de fiica sa

Aceste legături de dreapta de lungă durată contrazic ideea promovată de Isaacson că adevărata cauză a virajului lui Musk spre dreapta este fiica sa, Jenna; aceste secțiuni ale cărții sunt greu de citit, deoarece se rezumă la învinuirea victimei. În povestirea lui Isaacson, „Furia lui Jenna l-a făcut pe Musk sensibil la reacția împotriva miliardarilor.” Ea a încetat să-i mai vorbească tatălui ei în 2020 și a trecut la alt sex fără să-i spună.

Oare nu i-a spus tatălui ei fiindcă se temea de el? Musk a aflat de la un membru al echipei sale de securitate - și mi se pare revelator faptul că niciuna dintre persoanele din jurul lui Musk care știau, inclusiv Grimes, nu au vrut să-i dea vestea. Nu este neobișnuit ca persoanele queer să se ascundă de părinții pe care îi bănuiesc că îi vor respinge; există un motiv pentru care mulți oameni gay și trans au „familii găsite.”

Când Musk postează pe Twitter, „Ia pastila roșie”, în 2020, Isaacson observă că este o referire la The Matrix, dar nu adaugă că The Matrix este un film făcut de două persoane care au ieșit mai târziu ca trans. De fapt, The Matrix în sine este o poveste trans - în anii '90, estrogenul prescris era literalmente o pastilă roșie. Isaacson include răspunsul lui Ivanka Trump („Luată!”) dar nu și pe cel al creatorului Matrix Lilly Wachowski: „Duceți-vă dracu' amândoi.”

Dacă știi aceste detalii, Musk arată ca un prost - o problemă pentru un biograf care încearcă să scrie o carte despre un „Om Mare”.

