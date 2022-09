Bill Clinton spune că a făcut ce trebuia când a extins NATO spre Est

Fostul preşedinte american Bill Clinton a apărat duminică extinderea NATO spre Est, spunând că a fost decizia corectă, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, relatează DPA. "Sunt mai convins astăzi decât am fost atunci că noi am făcut ce trebuie", a declarat el pentru CNN. "Am făcut ce trebuie la momentul potrivit. Dacă nu am fi făcut-o, criza ar fi putut apărea chiar mai repede", a adăugat Clinton, potrivit Agerpres.



"Când am făcut ce am făcut, am oferit Rusiei nu doar un parteneriat special cu NATO, ci şi perspectiva unei eventuale apartenenţe la NATO, susţinând că cele mai mari probleme de securitate ale noastre în viitor urmau să vină de la actori non-statali sau de la state autoritare care vând capacităţi chimice, biologice şi nucleare grupurilor teroriste", a spus el.

În urma prăbuşirii Uniunii Sovietice, ţările din Europa de Est au început să adere la NATO, primele fiind Cehia, Ungaria şi Polonia. România a intrat în NATO în anul 2004.

Ucraina susține că forțele ruse pregătesc retragerea din regiunea Herson

Forţele ruse îşi pregătesc posibile căi de retragere din regiunea Herson (sud), unde au scufundat în Nipru nouă vagoane pentru a improviza o trecere în zona hidrocentralei Kahovskaia, afirmă Statul Major al armatei ucrainene într-un buletin informativ sâmbătă seara, citat de Unian şi Ukrainska Pravda.

"În legătură cu acţiunile reuşite ale forţelor noastre privind scoaterea din funcţiune a tuturor podurilor peste fluviul Nipru în direcţia Herson, invadatorii au început să-şi amenajeze căi de retragere", indică Statul Major ucrainean.

Potrivit armatei, în zona hidrocentralei Kahovskaia, pentru a construi în viitor o trecere, trupele inamice au scufundat nouă vagoane.

Anterior, agenţii de presă ucrainene au relatat că în oraşul Herson ocupat temporar se aud explozii puternice.

Explozii au fost auzite în cursul serii, dar în acel moment nu a fost anunţată nicio alertă de raid aerian pe teritoriul regiunii Herson, indică Unian.

Conform unor conturi de Telegram, în diferite cartiere ale Hersonului se aud împuşcături. Se presupune că s-ar da lupte de stradă. Unii observatori ucraineni presupun că unii soldaţii ruşi îşi reglează conturi între ei. Nu există deocamdată informaţii oficiale referitoare la aceste incidente din oraş, potrivit Unian, citat de Agerpres.

Polonia se „rupe” de Rusia. Varșovia a inaugurat un canal către Marea Baltică pentru a evita apele rusești

Până în prezent pentru a ajunge în largul mării, navele care părăseau Elblag trebuiau să ocolească o peninsulă aparţinând în parte Poloniei şi în parte Rusiei şi să-i ceară autorizaţie de cerere acesteia din urmă, ceea ce Varşovia a dorit să evite.

"Este vorba de a deschide această cale pentru a nu trebui să mai cerem acordul unei ţări care nu ne este prietenoasă", a declarat preşedintele polonez Andrzej Duda în cursul unei ceremonii inaugurale a canalului, amintind contextul invaziei ruse în Ucraina vecină.

Polonia, ţară membră a UE şi NATO, susţine ferm Kievul.

Accesibilă pentru moment doar navelor mici, calea fluvială deschisă prin acest canal ar trebui să permită în final să ajungă la Elblag, situat la distanţa de 25 km, navelor cu lungimea de până la 100 de metri, largi de 20 de metri şi cu pescajul de 4,5 metri, potrivit Ministerului polonez al Infrastructurilor.

Lucrări de dragare şi de dezvoltare a diverselor infrastructuri de transport urmează să fie terminate până în septembrie 2023, costul total al proiectului fiind estimat la circa două miliarde de zloţi (420 de milioane de euro).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News