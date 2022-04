Bila leneșă se poate vindeca? Cinci remedii care te pot ajuta

Bila leneșă se poate vindeca? Ei bine, simptomele dischineziei biliare pot fi ameliorate prin adoptarea unui stil de viață sănătos, bazat pe o alimentație echilibrată, exerciții fizice regulate și odihnă suficientă. În plus, foarte eficiente sunt și remediile naturiste, care te ajută să scapi de durere, dar și de alte manifestări supărătoare.

Bila leneșă, cunoscută și sub denumirea de dischinezie biliară, reprezintă o tulburare simptomatică a vezicii biliare. Aceasta poate fi cauzată de tulburări metabolice, care afectează motilitatea tractului gastrointestinal sau de o modificare primară a motilității vezicii biliare în sine. De foarte multe ori, dischinezia biliară este confundată cu colica biliară, din cauza simptomelor asemănătoare.

Bila leneșă se manifestă prin durere în partea dreaptă (durere severă, care durează mai mult de 30 de minute) și gust amar. De asemenea, pot apărea vărsăturile, balonarea și greața.

Bila leneșă se poate vindeca? Iată cinci remedii naturiste eficiente

Cele mai eficiente remedii naturiste pentru bila leneșă sunt, fără doar și poate, ceaiurile din plante. Acestea sunt: ceaiul de mentă, ceaiul de păpădie, ceaiul de sunătoare, ceaiul de anghinare și ceaiul de gălbenele.

Ceaiul de mentă

Ceaiul de mentă contribuie la normalizarea tranzitului intestinal. Are proprietăți calmante, antiseptice și antibacteriene. Ajută la stimularea secreției biliare și la relaxarea mușchilor aflați în zona tractului gastrointestinal.

Ceaiul de păpădie

Ceaiul de păpădie este extraordinar pentru persoanele care se confruntă cu bila leneșă. Are acțiune depurativă, este diuretic și susține funcțiile ficatului și ale sistemului digestiv.

Ceaiul de sunătoare

Sunătoarea, cunoscută și sub denumirea de pojarniță, se numără printre plantele folosite în mod frecvent în scop terapeutic. Aceasta ajută la eliminarea toxinelor din organism și la detoxifierea ficatului. În același timp, reglează tranzitul intestinal și calmează durerile de stomac.

Ceaiul de anghinare

Potrivit specialiștilor, ceaiul de anghinare are proprietăți hepatoprotectoare și stimulează cu succes funcția hepatică. Mai mult, acesta are și o acțiune care determină debitul de bilă pe care o secretă organismul. Printre numeroasele beneficii ale ceaiului de anghinare se numără: are acțiune diuretică, ajută la scăderea colesterolului și la scăderea nivelului de lipide din organism.

Bila leneșă se poate vindeca! Încearcă ceaiul de gălbenele

Ceaiul de gălbenele are proprietăți antifungice, antimicrobiene, cicatrizante şi regenerate. În plus, este bogat în antioxidanți, care luptă împotriva proceselor inflamatorii și a stresului oxidativ.

Regim alimentar pentru bila leneșă

Dacă te confrunți cu dischinezie biliară, trebuie să excluzi din dieta ta grăsimile și zaharurile și să incluzi fibrele alimentare și proteinele animale și vegetale de calitate superioară.

Alimentele recomandate sunt: fructe și legume proaspete, cereale integrale, lactate fără grăsimi, carne slabă de pasăre sau pește slab, ouă fierte, supe. În schimb, alimentele de care trebuie să te ferești sunt: prăjelile, preparatele grase, lactatele fermentate, înghețata, fructele uscate, carnea de porc, carnea tocată, condimentele picante, alimentele procesate, cu coloranți și arome artificiale, sucurile carbogazoase, sosurile, fructele și legumele la conservă sau congelate, produsele din făină albă, ceapa și usturoiul, scrie BZI.

