Data publicării:

BIAS 2025. Fascinație și riscuri: Lecțiile dure lăsate de cele mai sângeroase airshow-uri

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Stiri
Agerpres
Agerpres

BIAS este sărbătoarea cerului.

BIAS și expoziția de aviație au loc sâmbătă și duminică, 30 și 31 august 2025, pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu. Evenimentul va reuni peste 200 de aeronave civile și militare, în evoluții aeriene și expuse publicului, dar și peste 200 de piloți și parașutiști.

Începând de vineri, pe Aeroportul Băneasa s-a deschis expoziția de aviație generală - General Aviation Exhibition, unde producători și proprietari de aeronave, precum și furnizori de servicii de aviație generală expun zeci de aeronave civile, de la avioane ultraușoare, până la business jet-uri.

Spectatorii vor putea vizita General Aviation Exhibition în cursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică. În cadrul expoziției, Compania Națională Aeroporturi București va întâmpina publicul cu multe surprize la standul propriu, unde spectatorii își vor putea face fotografii personalizate, vor primi cadouri, vor viziona filme și imagini inedite despre activitatea aeroporturilor din Capitală etc.

Echipa britanică de aviație Red Arrows nu va mai fi prezentă la evenimentele din România, inclusiv la (Bucharest International Air Show) BIAS, după ce o aeronavă F-16 s-a prăbușit în Polonia, transmite Ambasada Regatului Unit la București.

„Gândurile Royal Air Force Aerobatic Team se îndreaptă către familia și prietenii pilotului și transmitem sincere condoleanțe Forțelor Aeriene Poloneze. Evenimentele programate sâmbătă și duminică la Radom Airshow, în Polonia, nu vor mai avea loc, după anularea acestuia. Din păcate, Royal Air Force Aerobatic Team nu va zbura azi (vineri - n.r.), în cadrul BIAS”, a informat misiunea diplomatică.

Echipa de piloți britanici se află în Polonia, unde va avea loc o investigație legată de accidentul de joi.

Un avion de vânătoare F-16 al armatei poloneze s-a prăbușit joi în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian la Radom, centrul Poloniei, a anunțat un purtător de cuvânt al Guvernului, menționând că pilotul și-a pierdut viața, au relatat AFP și Reuters.

Ce incidente s-au mai întâmplat la astfel de evenimente

În cadrul show-urilor aeriene din România, precum BIAS (Bucharest International Air Show), avioanele efectuează zboruri demonstrative și acrobații în zone controlate și bine planificate. Deși spectacolul are loc deasupra aeroportului și în proximitatea acestuia, măsurile de siguranță sunt foarte stricte. Din cauza naturii show-urilor aeriene, avioanele pot trece în apropierea zonelor populate, dar acest lucru se face într-un mod controlat și conform reglementărilor stricte de siguranță.

Totuși, de-a lungul anilor, au existat mai multe accidente grave la show-uri aeriene, unele dintre ele soldându-se cu victime printre spectatori. Câteva dintre cele mai cunoscute incidente includ:

Accidentul de la Shoreham (Anglia) (2015): Acesta este unul dintre cele mai tragice accidente aeriene din Marea Britanie. Un avion Hawker Hunter s-a prăbușit în timpul unui show aerian la Shoreham, Sussex, ucigând 11 persoane. Avionul a ratat o manevră și s-a prăbușit pe o șosea aglomerată, cauzând un dezastru major​.

Accidentul de la Farnborough (Anglia) (1952): Un alt incident notabil a avut loc la Farnborough Airshow, când un prototip de avion De Havilland 110 s-a prăbușit, ucigând 31 de persoane, inclusiv pilotul și mulți spectatori. Acesta rămâne unul dintre cele mai grave accidente aviatice din istoria spectacolelor aeriene din Marea Britanie​.

Accidentul de la Ramstein (Germania, 1988): Acesta este unul dintre cele mai grave accidente din istoria show-urilor aeriene. Trei avioane din echipa italiană de acrobație Frecce Tricolori s-au ciocnit în timpul unei manevre în formă de inimă, iar una dintre aeronave s-a prăbușit în mulțime. 70 de persoane au murit și peste 1.000 au fost rănite​.

Accidentul de la Sknyliv (Ucraina, 2002): Un Su-27 al Forțelor Aeriene Ucrainene s-a prăbușit într-un spectacol aerian desfășurat pe aerodromul Sknyliv, lovind mulțimea. 77 de persoane au murit, inclusiv copii, iar peste 500 au fost rănite. Acesta este cel „mai” mortal accident de acest tip din istorie​.

Accidentul de la Reno (SUA, 2011): Un avion de curse P-51 Mustang s-a prăbușit în tribunele spectatorilor în timpul Reno Air Races, ucigând 11 persoane și rănind alte 69. Pilotul a pierdut controlul aeronavei din cauza unei probleme tehnice​.

Aceste incidente au dus la îmbunătățiri semnificative ale măsurilor de siguranță la show-urile aeriene din întreaga lume, pentru a preveni astfel de tragedii în viitor.

La BIAS (Bucharest International Air Show), ca și la orice alt show aerian, există întotdeauna un anumit risc asociat cu performanțele acrobatice și demonstrațiile aeriene. Totuși, organizatorii evenimentului, împreună cu autoritățile aviatice și de securitate, iau măsuri foarte stricte pentru a minimiza aceste riscuri.

VEZI ȘI: EXCLUSIV  Cum poți economisi până la 300 lei pe lună la factură. În plină criză economică, avem o veste bună. Speli sau gătești la orele astea? Plătești puțin / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Noi începuturi și limite după divorț. O discuție sinceră despre durere, vindecare și curajul de a merge mai departe / video
29 aug 2025, 18:33
BIAS 2025. Fascinație și riscuri: Lecțiile dure lăsate de cele mai sângeroase airshow-uri
29 aug 2025, 18:20
Karol Nawrocki pune Polonia pe harta mondială a dezvoltării tehnologice
29 aug 2025, 18:06
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
29 aug 2025, 17:48
Zeleneski: Rusia a strâns 100.000 de militari lângă un nod logistic crucial pentru Ucraina
29 aug 2025, 17:35
Trump cere Congresului tăierea a 4,9 miliarde de dolari din ajutorul extern. Risc crescut de „shutdown”
29 aug 2025, 17:03
ParintiSiPitici.ro
„Toți părinții să-și ia copiii și să se uite la acest film de pe Netflix înainte să înceapă școlile și grădinițele!” De ce spun specialiștii că e cea mai bună lecție în lupta cu bullyingul
29 aug 2025, 12:57
Unu din cinci bucureșteni, expus zilnic la zgomot excesiv. Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de poluare fonică prin 30 de stații de măsurare
29 aug 2025, 16:33
Reacția Rusiei, după ce Macron l-a numit „căpcăun“ pe Putin
29 aug 2025, 16:11
De la pasiune la proiect: Importanța organizării și a uneltelor potrivite
29 aug 2025, 16:10
Incendiu la Glina. Risc de propagare la locuințe / update
29 aug 2025, 15:59
Numărul urșilor crește semnificativ în zonele de câmpie
29 aug 2025, 15:59
Consiliul General al Capitalei alocă milioane pentru consolidarea seismică și energetică a patru imobile
29 aug 2025, 15:58
Agenția de turism Cocktail Holidays, acuzată că a dat zeci de țepe. Precizările Ministerului Turismului
29 aug 2025, 15:28
Valentin Ajder, directorul editurii Eikon, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
29 aug 2025, 14:30
Cum reușesc rromii să se înțeleagă în orice colț al lumii? Originea neașteptată a limbii rromani. Sorin Aurel Sandu: M-a izbit treaba asta
29 aug 2025, 15:38
Cazul copilului de 2 ani ucis de tatăl vitreg. Psihologul Liviu Chesnoiu explică de ce mama nu l-a salvat pe micuț: "Câtă conștiință, atâta durere"
29 aug 2025, 16:05
Un individ care și-a ucis fiul vitreg amenință că se aruncă de la etaj. Update: Celălalt copil, salvat ca prin minune din mâinile agresorului
29 aug 2025, 13:19
Fără banii statului, Poșta Română ar intra în faliment, susține SLPR. Gheorghiu: Așa-zisul „profit” nu există! - VIDEO
29 aug 2025, 13:42
Câinii sportivi din România, la Campionatul Mondial. O ediție specială a emisiunii DC Anima - VIDEO
29 aug 2025, 13:36
Țara în care fiecare cetățean va primi câte 3,20 euro pentru a sărbători Ziua Națională
29 aug 2025, 13:26
La Galați, scut împotriva inundațiilor
29 aug 2025, 12:54
Primarii din țară intră în grevă, nemulțumiți de măsurile luate de Guvern
29 aug 2025, 12:43
Ministerul Mediului organizează o dezbatere publică privind programul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi
29 aug 2025, 12:38
Bucureștiul și provocarea apei: de ce trebuie să lăsăm orașul să absoarbă apa
29 aug 2025, 12:20
Moment istoric pentru București: „Esplanada” devine domeniu public al orașului și va găzdui un parc central pentru oameni și animale
29 aug 2025, 12:32
Trei ucraineni, salvați din Munții Maramureșului. S-au rătăcit și nu aveau provizii
29 aug 2025, 11:16
Scandal în ședința CGMB, după ce USR a spus că proiectul de regenerare a Gării de Nord îi aparține lui Clotilde Armand
29 aug 2025, 12:13
Controverse în CGMB. USR retrage planul de bazin de înot care afecta Centrul Replika: "Dacă s-ar fi putut evita coșmarul". Val de critici în online
29 aug 2025, 11:18
Pasageri răniți în Timișoara, după ce două tramvaie s-au ciocnit
29 aug 2025, 10:59
Alertă în Sinaia! Un urs a apărut pe o stradă din staţiunea prahoveană
29 aug 2025, 10:17
Tensiunile SUA-Venezuela cresc. Navele de război americane sunt în Caraibe. Trump e pregătit să folosească "toate elementele puterii" împotriva drogurilor
29 aug 2025, 12:50
Despre Conferinţa "Diaspora - Interferențe culturale şi educație"
29 aug 2025, 09:51
Un trend online a pus polițiștii în alertă. O adolescentă a apelat fals la 112 spunând că a fost răpită 
29 aug 2025, 09:52
Reacția Ambasadei Bangladeshului după cazul livratorului agresat în București. Ce i-au transmis lui Nicușor Dan
29 aug 2025, 09:30
SUA au aprobat vânzări de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina
29 aug 2025, 10:07
Proiecte majore pentru București, în ședința CGMB: Consolidări antiseismice, protecția animalelor, combaterea zgomotului și altele
29 aug 2025, 09:50
Mere transportate cu telecabina, printr-un proiect finanțat cu fonduri UE
29 aug 2025, 09:05
BANCUL ZILEI: Bulă este nefericit
29 aug 2025, 08:21
Atac sângeros la o biserică în SUA. Criminal fixat pe ideea de a ucide copii: Doi morți și zeci de răniți. FBI investighează cazul
29 aug 2025, 08:43
Pieton lovit mortal în Buzău. Cinci tineri răniți într-un alt accident produs noaptea trecută
29 aug 2025, 08:23
Prof. Ovidiu Pânișoară, despre scandalul cu livratorul străin agresat: Tentația generalizării este mare 
29 aug 2025, 08:44
Ariana Grande anunţă un nou turneu, cu spectacole în America de Nord şi Regatul Unit
29 aug 2025, 03:39
Exercițiile pe care ar trebui să le poți face în funcție de vârstă
29 aug 2025, 01:51
De ce ascunde Google Maps aceste locuri pentru ca tu să nu le poți vedea
28 aug 2025, 23:34
Lucruri mai puțin știute despre restaurantul „Mărul de Aur”, care a ars joi. Ce se întâmpla în celebrul loc de pe Calea Victoriei
28 aug 2025, 23:16
Rachete rusești au lovit Ucraina și au avariat birouri ale UE și Marii Britanii. Trump, nemulțumit
28 aug 2025, 23:07
Accident aviatic în Polonia: Un avion F-16 s-a prăbușit în timpul repetițiilor pentru un spectacol aerian. Pilotul a murit
28 aug 2025, 21:52
ANAF, precizări despre Iohannis. Casa din Sibiu revine în atenție
28 aug 2025, 21:31
Nawrocki a chemat la Varșovia mai mulți lideri est-europeni, pentru a se sfătui cu ei în legătură cu vizita pe care o va face la Casa Albă / foto în articol
28 aug 2025, 21:34
Supa Egusi, în drum spre stele. Felul de mâncare nigerian care ar putea hrăni în viitor astronauții pe Lună
28 aug 2025, 21:07
Analiză Reuters: Lucruri mai puțin știute despre efortul lui Trump de a încheia războiul din Ucraina / „Schimbul de teritorii” care nu a avut loc
28 aug 2025, 20:55
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Pachet 2 măsuri. Grindeanu: Nu suntem de acord cu o astfel de măsură. E imoral și PSD nu poate susține așa ceva
acum 10 minute
Pericol uriaș de explozie în Ialomița, după descoperirea unei pungi de gaz / Crater de 30 de metri și peste 1.500 de oameni evacuați / video
acum 28 de minute
Noi începuturi și limite după divorț. O discuție sinceră despre durere, vindecare și curajul de a merge mai departe / video
acum 41 de minute
BIAS 2025. Fascinație și riscuri: Lecțiile dure lăsate de cele mai sângeroase airshow-uri
acum 55 de minute
Karol Nawrocki pune Polonia pe harta mondială a dezvoltării tehnologice
acum 1 ora 13 minute
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
acum 1 ora 19 minute
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE. Despre ce a dat explicații
acum 1 ora 26 minute
Zeleneski: Rusia a strâns 100.000 de militari lângă un nod logistic crucial pentru Ucraina
Cele mai citite știri
pe 28 August 2025
Karol Nawrocki intră în conflict și cu UE. Președintele naționalist al Poloniei, decizie pentru suveranitatea energetică a țării
pe 28 August 2025
Un curier străin, uimit de ce s-a întâmplat în complexul de pe strada Ajustorului unde venise să facă o livrare
pe 28 August 2025
Lucruri mai puțin știute despre restaurantul „Mărul de Aur”, care a ars joi. Ce se întâmpla în celebrul loc de pe Calea Victoriei
pe 28 August 2025
Ucraina joacă o carte mare. Milioane de ore cu tactici rusești, aur pentru AI-urile occidentale: Cererea e incredibil de mare. Sunt neprețuite pentru orice țară
pe 28 August 2025
Nebunie cu sucul de roșii de la Buzău. Dar atenție! De la deliciu la risc: Când bulionul poate duce la botulism
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel