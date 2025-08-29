BIAS 2025. Fascinație și riscuri: Lecțiile dure lăsate de cele mai sângeroase airshow-uri

BIAS și expoziția de aviație au loc sâmbătă și duminică, 30 și 31 august 2025, pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu. Evenimentul va reuni peste 200 de aeronave civile și militare, în evoluții aeriene și expuse publicului, dar și peste 200 de piloți și parașutiști.



Începând de vineri, pe Aeroportul Băneasa s-a deschis expoziția de aviație generală - General Aviation Exhibition, unde producători și proprietari de aeronave, precum și furnizori de servicii de aviație generală expun zeci de aeronave civile, de la avioane ultraușoare, până la business jet-uri.



Spectatorii vor putea vizita General Aviation Exhibition în cursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică. În cadrul expoziției, Compania Națională Aeroporturi București va întâmpina publicul cu multe surprize la standul propriu, unde spectatorii își vor putea face fotografii personalizate, vor primi cadouri, vor viziona filme și imagini inedite despre activitatea aeroporturilor din Capitală etc.

Echipa britanică de aviație Red Arrows nu va mai fi prezentă la evenimentele din România, inclusiv la (Bucharest International Air Show) BIAS, după ce o aeronavă F-16 s-a prăbușit în Polonia, transmite Ambasada Regatului Unit la București.



„Gândurile Royal Air Force Aerobatic Team se îndreaptă către familia și prietenii pilotului și transmitem sincere condoleanțe Forțelor Aeriene Poloneze. Evenimentele programate sâmbătă și duminică la Radom Airshow, în Polonia, nu vor mai avea loc, după anularea acestuia. Din păcate, Royal Air Force Aerobatic Team nu va zbura azi (vineri - n.r.), în cadrul BIAS”, a informat misiunea diplomatică.



Echipa de piloți britanici se află în Polonia, unde va avea loc o investigație legată de accidentul de joi.



Un avion de vânătoare F-16 al armatei poloneze s-a prăbușit joi în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian la Radom, centrul Poloniei, a anunțat un purtător de cuvânt al Guvernului, menționând că pilotul și-a pierdut viața, au relatat AFP și Reuters.

Ce incidente s-au mai întâmplat la astfel de evenimente

În cadrul show-urilor aeriene din România, precum BIAS (Bucharest International Air Show), avioanele efectuează zboruri demonstrative și acrobații în zone controlate și bine planificate. Deși spectacolul are loc deasupra aeroportului și în proximitatea acestuia, măsurile de siguranță sunt foarte stricte. Din cauza naturii show-urilor aeriene, avioanele pot trece în apropierea zonelor populate, dar acest lucru se face într-un mod controlat și conform reglementărilor stricte de siguranță.

Totuși, de-a lungul anilor, au existat mai multe accidente grave la show-uri aeriene, unele dintre ele soldându-se cu victime printre spectatori. Câteva dintre cele mai cunoscute incidente includ:

Accidentul de la Shoreham (Anglia) (2015): Acesta este unul dintre cele mai tragice accidente aeriene din Marea Britanie. Un avion Hawker Hunter s-a prăbușit în timpul unui show aerian la Shoreham, Sussex, ucigând 11 persoane. Avionul a ratat o manevră și s-a prăbușit pe o șosea aglomerată, cauzând un dezastru major​.

Accidentul de la Farnborough (Anglia) (1952): Un alt incident notabil a avut loc la Farnborough Airshow, când un prototip de avion De Havilland 110 s-a prăbușit, ucigând 31 de persoane, inclusiv pilotul și mulți spectatori. Acesta rămâne unul dintre cele mai grave accidente aviatice din istoria spectacolelor aeriene din Marea Britanie​.

Accidentul de la Ramstein (Germania, 1988): Acesta este unul dintre cele mai grave accidente din istoria show-urilor aeriene. Trei avioane din echipa italiană de acrobație Frecce Tricolori s-au ciocnit în timpul unei manevre în formă de inimă, iar una dintre aeronave s-a prăbușit în mulțime. 70 de persoane au murit și peste 1.000 au fost rănite​.

Accidentul de la Sknyliv (Ucraina, 2002): Un Su-27 al Forțelor Aeriene Ucrainene s-a prăbușit într-un spectacol aerian desfășurat pe aerodromul Sknyliv, lovind mulțimea. 77 de persoane au murit, inclusiv copii, iar peste 500 au fost rănite. Acesta este cel „mai” mortal accident de acest tip din istorie​.

Accidentul de la Reno (SUA, 2011): Un avion de curse P-51 Mustang s-a prăbușit în tribunele spectatorilor în timpul Reno Air Races, ucigând 11 persoane și rănind alte 69. Pilotul a pierdut controlul aeronavei din cauza unei probleme tehnice​.

Aceste incidente au dus la îmbunătățiri semnificative ale măsurilor de siguranță la show-urile aeriene din întreaga lume, pentru a preveni astfel de tragedii în viitor.

La BIAS (Bucharest International Air Show), ca și la orice alt show aerian, există întotdeauna un anumit risc asociat cu performanțele acrobatice și demonstrațiile aeriene. Totuși, organizatorii evenimentului, împreună cu autoritățile aviatice și de securitate, iau măsuri foarte stricte pentru a minimiza aceste riscuri.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cum poți economisi până la 300 lei pe lună la factură. În plină criză economică, avem o veste bună. Speli sau gătești la orele astea? Plătești puțin / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News