Bianca Drăgușanu pleacă din țară: "O să mai vin doar în vizită"

„La 80 de ani.. dacă trăiesc atât pentru că, na, timpurile astea…80 de ani mi se pare mult. Important este să trăiești puțin și bine, nu mult și prost.”

„Nu mă mai văd în România. O să mai vin în vizită, dar nu mă mai văd pe aici, în următorii 10 ani nu mă mai văd aici.”

„O să aflați că nu plec să mă ascund și dacă plec o să vină toată lumea să mă viziteze și dacă plec eu o să arăt unde plec, că nu am de ce să mă ascund, că mie îmi place să-mi trăiesc viața așa cum o vedeți'.

„Mi-am cumprat apartament in Dubai, asta de la nervii de atunci. Eram suparata și am vrut să-mi fac o plăcere, nu am stat pe gânduri și nu regret decizia mea”

„Pe mine una, banii nu m-au dezamagit niciodata, dar barbatii mereu, Și nu doar barbatii, în general oamenii. Eu nu ma mai incred in oameni, prefer sa fac bani, sa imi fac poftele si cam atat.”

„Oamenii azi sunt, maine nu, azi te iubesc si cand inchizi ochii te inseală”, a declarat Bianca Drăgușanu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu își scoate garderoba la vânzare

Bianca Drăgușanu s-a gândit că ar fi o decizie bună să își scoată hainele purtate la vânzare, așa că nici nu a mai stat pe gânduri. Articolele vestimentare sau accesoriile pe care le-a purtat în tot felul de locuri de lux vor fi o bucurie pentru oamenii care o îndrăgesc.

Bianca Drăgușanu este conștientă că nu multe persoane vor putea plăti sume uriașe pentru hainele pe care le pune în vânzare, deoarecele prețurile pentru majoritatea obiectelor sunt cuprinse între 150 și 800 de euro.

Primul articol vestimentar pe care l-a pus spre vânzare este o geacă. Ea a spus că nu prea a avut grijă de ea, dar cu toate astea o vinde.

,,Asta este o geacă, se dau mânecile jos. N-am prea avut grijă de ea. Am mai pătat-o pe ici, pe colo, dar pe care acum o vând", a spus Bianca Drăgușanu pe pagina ei de Instagram.

