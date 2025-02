Beyonce va face istorie în 2025. Noul său turneu, "Cowboy Carter", anunțat chiar înainte de premiile Grammy

Vedeta, în vârstă de 43 de ani, a anunţat turneul într-un mesaj publicat pe Instagram printr-un scurt clip în care apare un panou luminos urmat de un alt post în care apare chipul artistei.

Artista nu a anunţat alte detalii legate de turneu sau de locurile unde va susţine concerte. Anunţul survine înaintea celei de-a 67-a ediţii a galei Grammy, desfăşurată duminică la Los Angeles, şi pentru care Beyonce a obţinut cele mai multe nominalizări - 11.

Numărul mare al nominalizărilor înseamnă că cel de-al optulea album al artistei ar putea doborî recordul deţinut de "Supernatural", al lui Santana, care a primit nouă premii în anul 2000 şi a devenit LP-ul cel mai de succes din istoria Grammy.

"Cowboy Carter" este nominalizat în categoria "albumul anului", un premiu pe care Beyonce nu l-a câştigat până acum cu niciunul din albumele nominalizate anterior - "I Am. Sasha Fierce" (2008), "Beyonce" (2013), "Lemonade" (2016) sau "Renaissance" (2022).

Artista, fostă componentă a trupei Destiny's Child, este concurată puternic în categoria "albumul anuui" de Taylor Swift, nominalizată cu discul "The Tortured Poets Department", şi care a făcut istorie la ediţia din 2024 a Grammy când a devenit prima persoană care a câştigat albumul anului de patru ori cu discul "Midnights".

În aceeaşi categorie mai concurează, printre alţii, şi artiştii Charli XCX cu albumul "Brat", Sabrina Carpenter cu "Short N' Sweet", Billie Eilish cu "Hit Me Hard And Soft" şi Chappell Roan - "The Rise And Fall Of A Midwest Princess", informează DPA și transmite Agerpres.

Beyonce a făcut istorie la premiile Grammy din 2023 când a devenit artista cu cele mai multe premii din istoria galei după ce a primit cel de-al 32-lea trofeu.

