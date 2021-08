Beyonce, apariție incendiară. Cum arată vedeta la 39 de ani - FOTO în articol

Beyonce a reușit să își uimească fanii postând pe contul ei de Instagram mai multe fotografii într-o ținută care îi scotea în evidență formele.

Cântăreața, în vârstă de 39 de ani, a îmbrăcat un top portocaliu decoltat și o fustă mini de culoare roz. Și-a completat ținuta cu o pereche de pantofi nude cu toc, iar ca accesorii a ales o pereche de ochelari de soare, cercei cu franjuri și o geantă tip borsetă, pe care a asortat-o cu fusta, scrie Daily Mail. Beyonce a postat și un filmuleț în care apare cu fiica sa, Rumi, în timp ce se îndreaptă ambele spre un un elicopter. Postarea vedetei a devenit virală în scurt timp și a strâns peste două milioane de aprecieri și aproape 20.000 de comentarii.

Cea mai premiată femeie

La câteva săptămâni după ce a făcut istorie la premiile Grammy, cu un record de 28 de trofee, Beyonce a fost recompensată cu patru premii în cadrul galei National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Image Awards, care a avut loc în weekend, în categoriile dedicate muzicii, potrivit Agerpres.



Cu un total de 22 de trofee obţinute de-a lungul timpului, Beyonce este cel mai premiat artist din istoria NAACP Image Awards. Queen Bey, cum este supranumită de fani, a fost recompensată în categoriile cea mai bună artistă pentru single-ul Black Parade, cel mai bun videoclip pentru Brown Skin Girl, cel mai bun cântec hip hop/rap pentru Savage Remix, în duet cu Megan Thee Stallion, cel mai bun duet, grup sau colaborare, premiu de asemenea împărţit cu Megan Thee Stallion, pentru Savage Remix.

Beyonce, despre complicațiile din timpul sarcinii

Beyonce și soțul său, rapperul Jay-Z, au o pereche de gemeni, care au venit pe lume în 2017. Pe fiica duo-ului o cheamă Rumi, iar pe fiu, Sir. Cei doi mai au o fetiță, Blue Ivy, în vârstă de 9 ani. În documentarul său „Homecoming”, produs de Netflix în 2019, Beyonce a dezvăluit că sarcina cu gemeni a fost una dificilă, din cauza complicațiilor provocate de preeclampsie. De asemenea, aceasta a avut dificultăți în a echilibra viața sa ca mamă cu cea profesională și cariera.

„Încerc să îmi dau seama cum să fac față la a fi mama unui copil de 6 ani și a unor gemeni care au nevoie de mine cu nevoia mea de a fi creativă”, a spus aceasta în documentar. Artista a mai adăugat că din punct de vedere fizic, au fost multe aspecte de luat în vedere. „Înainte puteam să stau la repetiții câte 15 ore. Acum am copii, am un soț, trebuie să am grijă de trupul meu”.