Beny Steinmetz, condamnat în România pentru corupție, a fost ajutat de nepoata premierului Greciei să scape de extrădarea din Cipru în România

Potrivit Financial Times, Alexia Bakoyannis l-a însoțit pe condamnatul Beny Steinmetz la negocierile de preluare a celei mai mari rafinării italiene.

Potrivit raportului, în urma sancțiunilor impuse de UE Rusiei după invazia Ucrainei, guvernul italian a fost rugat să decidă cine va prelua cea mai mare rafinărie din Sicilia, care era administrată de compania rusă Lukoil. Compania GOI Energy, cu sediul în Cipru, aleasă de guvernul italian, ar avea legături cu miliardarul franco-israelian Beny Steinmetz, care a fost condamnat pentru corupție în Elveția și România.

Aceeași publicație notează că în preluarea rafinăriei italiene este implicată și compania de materii prime Trafigura și notează că, potrivit mărturiilor a trei persoane, în timpul negocierilor B. Steinmetz a fost însoțit de Alexia Bakoyannis, care este nepoata premierului grec Kyriakos Mitsotakis și deține acțiuni la compania GOI Energy din Cipru, la care a fost pentru scurt timp și membră a consiliului de administrație, potrivit înregistrărilor companiei.

Beny Steinmetz a fost ajutat de Alexia Bakoyannis

Publicația americană notează că doamna Bakoyannis l-a ajutat pe Steinmetz în calitate de consilier de comunicare în ceea ce privește extrădarea sa din Cipru în România.

De menționat că, în septembrie, Steinmetz a fost arestat în Cipru în urma unui mandat european de arestare emis de România. El a fost condamnat în 2020 la cinci ani de închisoare pentru corupție într-un caz de fraudă imobiliară. Cu toate acestea, la începutul lunii noiembrie, miliardarul în vârstă de 67 de ani a fost eliberat după ce Curtea Supremă cipriotă a anulat decizia anterioară de extrădare.

Potrivit raportului Financial Times, Italia și Grecia au refuzat, de asemenea, să execute mandatul de arestare de la București.

Condamnat și în Elveția

De remarcat că B. Steinmetz a mai fost condamnat într-un alt dosar, de data aceasta în Elveția. În 2021, o instanță elvețiană l-a condamnat pe Steinmetz pentru luare de mită într-un caz privind achiziționarea de drepturi de exploatare a unor zăcăminte de minereu de fier din Guineea.

Ar trebui remarcat faptul că, potrivit Financial Times, care citează înregistrări de la Camera de Comerț din Cipru, 76% din GOI Energy este deținută de Argus New Energy Fund, ai cărui acționari sunt doi avocați din Nicosia. Restul de 4% este împărțit în mod egal între Completicos Holdings, la care doamna Bakoyannis este acționar, și Ijik Gur. Ultimul este un cetățean israelian care, potrivit unei citații a tribunalului din statul New York, este un ”asociat” al lui Steinmetz.

GOI Energy subliniază că doamna Bakoyannis, Bobrov și Gur sunt toți antreprenori independenți cu un portofoliu extins de clienți, parteneri și parteneriate, conform thepressproject.

