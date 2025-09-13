Data actualizării: | Data publicării:

Bătaie între interlopi la Craiova, soldată cu un mort și mai mulți răniți

Autor: Darius Muresan | Categorie: Stiri
FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

Două clanuri de interlopi s-au bătut, sâmbătă, în plină zi la Craiova.

Conflictul s-a soldat cu un mort și mai mulți răniți. Incidentul s-a petrecut pe bulevardul Nicolae Romanescu, din municipiul Craiova.

"În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu, din municipiul Craiova, are loc un conflict între mai multe persoane. La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului.

La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște. În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngriji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor.

Având în vedere circumstanțele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale", a anunțat IPJ Dolj.

13 sep 2025, 13:35
