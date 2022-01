Bărbatul supranumit "ucigaşul de pisici" a murit la câteva luni după condamnare. A omorât 9 pisici

Fost soldat în Marina Regală, Bouquet a ucis nouă pisici în şapte luni, scrie Sky News. În iulie 2021, el fusese condamnat la 5 ani şi 3 luni de închisoare cu executare pentru faptele sale.

Conform închisorii unde era încarcerat, Bouquet a murit pe 6 ianuarie 2022. Deşi cauza morţii nu a fost dată publicităţii, Bouquet a transmis instanţei încă de la audieri că suferă de cancer de tiroidă, care s-ar fi întins şi la plămâni şi ficat.

Cum a fost prins

Bărbatul a fost prins abia după a noua victimă. Proprietarii unei pisici de 9 luni au observat o cameră de supraveghere în apropierea locului unde fusese ucis animalul lor. Coincidenţa face ca acea cameră să fi fost montată chiar de un vecin a cărui pisică avusese aceeaşi soartă cu un an în urmă.

Poliţiştii au analizat imaginile şi au văzut că Bouquet "s-a oprit să mângăie pisica, iar apoi a scos ceva din rucsac şi a făcut o mişcare bruscă cu obiectul spre animal".

La percheziţii, în casa lui Bouquet a fost găsit un cuţit cu sânge de pisică încă pe el. Judecătorul Jeremy Gold a spus atunci că "comportamentul acuzatului a fost crud şi a lovit chiar în inima familiilor. Este important ca toată lumea să înţeleagă că pisicile sunt animale de companie, dar sunt şi mai mult de atât. Sunt membri ai familiei. Sunt iubite de adulţi şi copii deopotrivă".

O femeie şi-a recunoscut pisica pierdută acum opt luni după un mieunat în timpul unui apel telefonic

Rachael Lawrence, din Essex, Marea Britanie, vorbea cu veterinarul despre o altă pisică pe care o are acasă când a auzit mieunatul unic al pisicii pierdute în urmă cu opt luni. Când a întrebat ce se aude, veterinarul i-a spus că este vorba despre o pisică a străzii, dar femeia nu a renunţat la ideea că motanul ar putea fi chiar al ei.

"Am ştiut că e el de îndată ce l-a adus veterinarul în camera unde eram eu. Am plâns, normal, nu l-am mai văzut de opt luni", a spus femeia pentru BBC. Înainte să meargă la veterinar, femeia a întrebat dacă pisica din cabinet e neagră şi are o pată albă pe una dintre labele din spate.

Deşi motanul fusese botezat Barnaby Grasul, când a fost readus acasă, acesta avea blana încâlcită şi era extrem de slab. Cu toate astea, a fost extrem de fericit când a fost luat în braţe de ceilalţi membri ai familiei.

"Acum trebuie să îl punem la îngrăşat, să îşi recapete porecla", a mai declarat femeia. VEZI MAI MULTE AICI

