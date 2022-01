O femeie şi-a recunoscut pisica pierdută acum opt luni după un mieunat în timpul unui apel telefonic

Rachael Lawrence, din Essex, Marea Britanie, vorbea cu veterinarul despre o altă pisică pe care o are acasă când a auzit mieunatul unic al pisicii pierdute în urmă cu opt luni. Când a întrebat ce se aude, veterinarul i-a spus că este vorba despre o pisică a străzii, dar femeia nu a renunţat la ideea că motanul ar putea fi chiar al ei.

"Am ştiut că e el de îndată ce l-a adus veterinarul în camera unde eram eu. Am plâns, normal, nu l-am mai văzut de opt luni", a spus femeia pentru BBC. Înainte să meargă la veterinar, femeia a întrebat dacă pisica din cabinet e neagră şi are o pată albă pe una dintre labele din spate.

Deşi motanul fusese botezat Barnaby Grasul, când a fost readus acasă, acesta avea blana încâlcită şi era extrem de slab. Cu toate astea, a fost extrem de fericit când a fost luat în braţe de ceilalţi membri ai familiei.

"Acum trebuie să îl punem la îngrăşat, să îşi recapete porecla", a mai declarat femeia.

