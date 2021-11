Bărbatul care a spus că a fost în comă 35 de ani a recunoscut că a mințit / VIDEO

Manel Monteagudo, un bărbat din Spania, ar fi intrat în comă în anul 1979, după ce a căzut de la înălțime, pe nava comercială germană pe care lucra. Bărbatul avea doar 23 de ani atunci, scrie El Mundo. El început să lucreze ca marinar la vârsta de 14 ani și visa să aibă succes în acest domeniu. Totuși, la data de 28 februarie 1979, în ziua în care a împlinit 23 de ani, el a căzut de la o înălțime de 6 metri, lovindu-se la cap și intrând în comă.

Inițial, a stat internat în mai multe spitale, dar ulterior a fost luat acasă de către iubita sa, în prezent soția sa. Aceasta a avut grijă de bărbat ani la rând. Femeia a sperat în tot acest timp că va veni ziua în care acesta se va trezi.

”I-au spus soției mele că în orice zi puteam să mă trezesc sau să mor. Cheagul pe care îl aveam în cap și pe care îl am în continuare, nu a putut fi îndepărtat, pentru că se află într-o zonă foarte riscantă”, a declarat bărbatul.

Marea dorință a femeii s-a îndeplinit, după 35 de ani. Manel Monteagudo a deschis ochii pe 15 octombrie 2014, la vârsta de 58 de ani.

”Prima mea impresie a fost că accidentul s-a petrecut cu o zi înainte. În niciun moment nu am conștientizat că sunt în Spania”, a dezvăluit el. (citește continuarea AICI).

Bărbatul a recunoscut că a mințit

Povestea lui Manel Monteagudo a devenit recent virală după ce mai multe instituții de presă l-au intervievat și el a susținut că a fost în comă timp de 35 de ani, de la 22 la 58 de ani.

Totuși, după aceste contradicții din declarațiile sale, el însuși a apărut la un post de televiziune pentru a spune că nu a fost niciodată în comă: „Nu am fost în comă niciodată. Este adevărat că am căzut de la 6 metri și am fost fost internat în Irak, dar nu am fost în comă”.

Manel Monteagudo reconoce que no estuvo 35 años en coma y pide disculpas



"Debí de cortarlo antes porque esto se salió de madre, en ningún momento mi pretensión era semejante cosa. Asumo toda la culpabilidad y acepto lo que me digan"



„Ce s-a întâmplat? Păi, din cauza accidentului, am avut în fiecare zi, timp de 35 de ani, mai multe stări de leșin, între 14 și 16", a explicat acesta, care urmează să-și lanseze cea de-a cincea carte.

„Mi-aș fi dorit să fiu în comă, pentru că atunci nu i-aș fi creat atâtea probleme soției mele”, a mai precizat bărbatul, potrivit 20minutos.es.