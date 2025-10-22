€ 5.0831
|
$ 4.3835
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 13:41 22 Oct 2025

Bărbat reținut după ce a furat păpuși Labubu. Prejudiciu de 5.000 de euro
Autor: Iulia Horovei

papusi labubu Sursa foto: Agerpres
 

Un bărbat a fost reținut după ce a furat zeci de păpuși Labubu.

Poliția australiană a arestat un bărbat de la care a confiscat păpuși de colecție Labubu furate, evaluate la aproximativ 9.000 de dolari australieni (5.000 de euro), în timpul unei operațiuni desfășurate la o locuință din Melbourne (sud), au anunțat miercuri autoritățile, transmit agențiile EFE și DPA.

Polițiștii din estul orașului Melbourne au efectuat o percheziție, marți, la ora locală 6:00 (luni, ora 19:00 GMT) la o locuință unde au găsit 43 de păpuși Labubu, unele dintre ele în ediție limitată, evaluate la aproximativ 500 de dolari australieni fiecare (aproximativ 280 de euro).

Potrivit poliției, popularele păpuși Labubu au fost furate în timpul a patru jafuri separate, începând din luna iulie, dintr-un centru comercial situat în centrul orașului Melbourne.

Bărbatul, eliberat pe cauțiune

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, este vizat de patru capete de acuzare pentru spargere și două capete de acuzare pentru furt. El a fost eliberat pe cauțiune și urmează să se prezinte în fața tribunalului la 5 mai.

Păpușile Labubu sunt create de artistul din Hong Kong Kasing Lung și sunt produse de compania Pop Mart. Popularitatea lor, alimentată de influenceri, este conferită de edițiile limitate în care sunt produse, dar și de colaborările exclusive, unele modele ajungând să fie revândute la prețuri considerabile.

Fanii stau adesea la coadă pentru a le cumpăra, ceea ce face din Labubu un simbol al cererii în creștere la nivel global pentru jucării de designer, potrivit Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Labubu
papusi Labubu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
”Dracula” lui Radu Jude: multă IA și filmări cu telefonul mobil. Premieră de Halloween
Publicat acum 23 minute
Record de inconștiență la Brăila. Șoferie la limita comei alcoolice: Fără permis, dar cu 4,05 g/l alcool în sânge
Publicat acum 34 minute
Ministrul Rogobete vine cu informații alarmante despre spitalul privat din Constanța, unde Mădălina a născut
Publicat acum 44 minute
Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan: Dacă va face asta, atunci trebuie să plece acasă!
Publicat acum 51 minute
Carnet de șofer de la 17 ani. Directivă aprobată de Parlamentul European
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 8 minute
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 20 Oct 2025
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 20 Oct 2025
Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu și-a dezvăluit pensia
Publicat pe 20 Oct 2025
Analiza lui Chirieac după decizia CCR. Care e singura soluție rațională
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close