Bărbat reținut după ce a furat păpuși Labubu. Prejudiciu de 5.000 de euro

Poliția australiană a arestat un bărbat de la care a confiscat păpuși de colecție Labubu furate, evaluate la aproximativ 9.000 de dolari australieni (5.000 de euro), în timpul unei operațiuni desfășurate la o locuință din Melbourne (sud), au anunțat miercuri autoritățile, transmit agențiile EFE și DPA.

Polițiștii din estul orașului Melbourne au efectuat o percheziție, marți, la ora locală 6:00 (luni, ora 19:00 GMT) la o locuință unde au găsit 43 de păpuși Labubu, unele dintre ele în ediție limitată, evaluate la aproximativ 500 de dolari australieni fiecare (aproximativ 280 de euro).

Potrivit poliției, popularele păpuși Labubu au fost furate în timpul a patru jafuri separate, începând din luna iulie, dintr-un centru comercial situat în centrul orașului Melbourne.

Bărbatul, eliberat pe cauțiune

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, este vizat de patru capete de acuzare pentru spargere și două capete de acuzare pentru furt. El a fost eliberat pe cauțiune și urmează să se prezinte în fața tribunalului la 5 mai.

Păpușile Labubu sunt create de artistul din Hong Kong Kasing Lung și sunt produse de compania Pop Mart. Popularitatea lor, alimentată de influenceri, este conferită de edițiile limitate în care sunt produse, dar și de colaborările exclusive, unele modele ajungând să fie revândute la prețuri considerabile.

Fanii stau adesea la coadă pentru a le cumpăra, ceea ce face din Labubu un simbol al cererii în creștere la nivel global pentru jucării de designer, potrivit Agerpres.