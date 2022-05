Bărbat din Iași, bătut de doi polițiști, pe stradă. Primele declarații ale agentului acuzat de agresiune: Făcea scandal / Foto: Captură video Realitatea Plus

Scene șocante au fost surprinse în Iași. Doi agenți de poliție au luat la bătaie un cetățean, în plină stradă, transmite Realitatea Plus. Unul dintre polițiștii implicați în scandal a dat prima declarație de după incident. Deși pe imagini se vede cum bărbatul este lovit în cap de oamenii legii, agentul neagă agresiunea.

Totul ar fi început după ce bărbatul ar fi parcat într-o stație de autobuz, iar polițiștii l-au amendat. Unul dintre agenții implicați în scandal spune că individul a devenit agresiv.

Bărbatul l-ar fi lovit pe unul dintre agenți

"A coborât încercând să-l calmeze. Pentru o sancțiune de oprire neregulamentară făcea scandal. Surprinzător l-a lovit pe colegul meu în arcadă, în arcada dreaptă. Când am văzut asta am coborât și am recurs la imobilizarea cetățeanului respectiv, în încercarea de a-i opri mișcările, mai ales că colegul meu a fost lovit încă o dată în zona nasului.", a declarat unul dintre agenții implicați în scandal.

Pe imagini se vede cum bărbatul este lovit în cap de oamenii legii, dar agentul de poliție neagă agresiunea.

"Nu aș putea spune că s-au produs asemenea loviri. Eu personal nu am recurs la lovirea persoanei, deci doar imobilizare. Am încercat pe cât posibil să îi duc tricoul pe care îl avea pe el, să i-l duc prin zona capului.", a mai spus agentul de poliție.

Un polițist din București, surprins în timp ce dormea în mașina de serviciu. „Așteptăm, avem o misiune”

Reamintim că un polițist din București a fost surprins dormind în mașina de serviciu, în timp ce colega sa, aflată în autoturism, stătea pe telefon. Cei doi ar fi fost filmați într-un pasaj, feriți de ochii lumii. Întrebați de un trecător despre activitățile lor, oamenii legii au spus că așteaptă misiuni.

Incidentul ar fi avut loc ăn urmă cu câteva săptămâni, sub un pod din Sectorul 1. Un șofer care a trecut cu mașina pe lângă o autospecială a Brigăzii Rutiere, a observat că agentul care stătea la volan părea să fi ațipit. Bărbatul a scos telefonul și a început să filmeze. Inițial, acesta a claxonat de mai multe ori, însă polițiștii din mașină nu au reacționat. Vezi video AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News