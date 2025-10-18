Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei

Explozia devastatoare care a zguduit blocul din Sectorul 5 al Capitalei, soldată cu moartea a trei persoane și rănirea gravă a altor 15, s-ar fi produs chiar în apartamentul unei avocate pensionare din Baroul București.



O rudă apropiată a avocatei a transmis un mesaj dureros pe rețelele de socializare, în care susține că tragedia s-a produs chiar în locuința acesteia, informație deocamdată neconfirmată oficial.



„Am stat mult pe gânduri dacă să scriu această postare, dar simt că trebuie, din respect pentru un om bun, un om care a fost mereu alături de noi. Explozia din blocul din Rahova a avut loc chiar în apartamentul ei, și asta spune tot. Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. O tragedie care a lăsat în urmă oameni pierduți, oameni răniți, oameni fără casă... totul din cauza nepăsării. Enache Vasilica, pentru unii Vivi, pentru mine nașa, o femeie puternică, pe care viața a încercat-o de nenumărate ori, dar care de fiecare dată a găsit puterea să se ridice”, a scris femeia îndurerată.

„Vocea ei caldă, care te întâmpina mereu cu ‘pupă mama ochii tăi’, nu mai este...”

Mesajul continuă cu un portret plin de afecțiune al celei dispărute.



„Un exemplu de curaj, de bunătate și de echilibru, mereu cu zâmbetul pe buze. Vocea ei caldă, care te întâmpina mereu cu 'pupă mama ochii tăi', nu mai este... Iar acum, în urma ei, a rămas doar amintirea și durerea unei tragedii. A fost mai mult decât o nașă, a fost un om bun, un sprijin pentru familia mea, asemenea unei mame... (...) Am un nod în gât și în suflet, pentru că viața ei s-a stins brusc, într-o explozie, fără un rămas bun. Avocat, mamă, bunică, soră, prietenă, și pentru mine, nașa mea... Vei rămâne mereu în amintirea noastră ca o femeie puternică, cu suflet bun și zâmbetul mereu pe chip”, a mai transmis ruda acesteia.



Tragedia din Rahova a șocat întreaga țară, iar anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale deflagrației. Blocul în care s-a produs explozia a fost grav afectat, mai multe apartamente fiind distruse sau avariate. În urma dezastrului, zeci de familii au rămas fără locuințe, iar autoritățile caută soluții pentru a-i caza.