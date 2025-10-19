Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv

Cea mai răspândită dintre ele leagă tragedia de o presupusă „mușamalizare” a cazului Colectiv, doar pentru că printre victime s-a aflat și Vasilica Enache, o avocată pensionară care reprezentase, la un moment dat, o persoană vătămată în dosarul Colectiv.

Cunoscutul naist Nicolae Voiculeț este cel care a alimentat această teorie. Acesta a publicat mai multe mesaje pe internet în care sugerează că moartea avocatei nu ar fi fost întâmplătoare, ci parte a unui scenariu „premeditat”. Deși nu oferă nicio dovadă concretă, artistul lasă să se înțeleagă că femeia ar fi fost „redusă la tăcere”, o afirmație care a stârnit valuri de reacții și mii de redistribuiri. Facebook-ul și TikTok-ul s-au umplut rapid de comentarii și interpretări hazardate, iar adevărul deja anunțat oficial, acela al unei explozii cauzate de o acumulare de gaze, a fost din nou eclipsat de valul de senzațional.

Adevărul, însă, este mai greu de acceptat decât o poveste conspiraționistă. În lipsa unor simple verificări și a gândirii logice, informațiile false se răspândesc cu viteza fulgerului și transformă o dramă reală într-un spectacol al speculației.

Mesajul unei supraviețuitoare din clubul Colectiv: "Teorii ale conspirației făcute de băgători de seamă"

Una dintre supraviețuitoarele incendiului din clubul Colectiv, Adina Apostol, a reacționat dur față de aceste teorii, cerând celor care propagă astfel de mesaje să dea dovadă de respect și responsabilitate. Ea a explicat că avocata Vasilica Enache a reprezentat o singură persoană din dosarul Colectiv, iar insinuările că tragedia din Rahova ar fi avut vreo legătură cu acest caz sunt complet lipsite de temei.

„Mai încetați cu toate teoriile conspirației făcute de niște băgători în seamă!

O singură persoană a fost ‘reprezentată’ de această doamnă avocat, așa că nu mai vorbiți prostii.

Avocații care au avut câte 20 de persoane reprezentate de la Colectiv ar trebui să nu mai doarmă noaptea acum? Haideți să fim serioși!

Nu vreau să spun mai multe acum, nu e momentul, pentru că nu vorbim niciodată morții de rău, nu?

Domnul care a scris aceste lucruri mă poate contacta să ne lămurim și să nu mai speriem oamenii cu conspirații de toată jena!

Soarta ți-o mai și atragi... de cele mai multe ori plătim pentru ceea ce facem și Dumnezeu știe cel mai bine unde și cum ni se sfârșește firul.

Condoleanțe pentru toate victimele exploziei din blocul în care am crescut și trăit peste 20 de ani…”, a transmis Adina Apostol.

Iată impactul postărilor lui Voiculeț, pe internet, care a fost pe urmă, mult amplificat de preluările de pe Tik Tok: