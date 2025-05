Avionul în care se afla Alexander Zverev, lovit de fulger. Pilotul a aterizat forțat

Germanul în vârstă de 28 de ani, cap de serie numărul 3 la ediția din acest an a French Open, a relatat întâmplarea într-o notă amuzantă, însă detaliile incidentului sugerează o experiență care, deși nu s-a soldat cu urmări grave, i-a întârziat sosirea în capitala Franței și i-a afectat pregătirea înainte de turneu.

Zverev: „Am fost loviți de fulger în aer. A trebuit să ne întoarcem de urgență”

„Călătoria mea până aici a fost fenomenală, de fapt”, a spus Zverev, vineri, în fața jurnaliștilor. „Au fost niște întâmplări amuzante. Am decolat din Hamburg și eram în același avion cu [Jiri] Lehecka, [Brandon] Nakashima și câțiva jucători de dublu - și am fost loviți de un fulger.”

Potrivit relatării jucătorului german, avionul a fost forțat să revină la sol în Hamburg, imediat după incident. Din cauza acestui eveniment neprevăzut, el și colegii săi de zbor au fost nevoiți să își regândească complet planurile de călătorie.

„A trebuit să aterizăm de urgență în Hamburg. Nu am putut găsi alt avion, așa că ceilalți au zburat a doua zi dimineață. Eu am luat un alt zbor și am plecat pe la 1 dimineața, așa că am ajuns aici la 3 dimineața.”

Zverev a mai spus că a fost pentru prima dată când a trăit o astfel de experiență, cu toate că nu a resimțit nicio turbulență majoră. „A fost prima dată când am fost într-un avion lovit de fulger în aer, ceea ce e amuzant, pentru că s-a auzit doar un zgomot ușor, fără zgâlțâieli sau altceva. Dar da, aceasta a fost călătoria mea. Cea mai bună poveste de la Roland-Garros de până acum”, a mai spus Zverev, zâmbind.



Raducanu, între accidentări și speranțe

Deși turneul nu a început oficial, Roland-Garros 2024 se anunță deja plin de povești neobișnuite și întâmplări tensionate. Una dintre ele o are în centru pe britanica Emma Raducanu, care, în ciuda unei accidentări la spate suferite la turneul de la Internationaux de Strasbourg, nu s-a retras din competiție.

Raducanu a vorbit despre „spasme lungi și intense” care au afectat-o în ultimele zile, însă a decis să meargă mai departe și să-și încerce șansa la Paris. În primul tur, britanica o va întâlni pe chinezoaica Wang Xinyu, locul 42 mondial.

Decizia Emmei este privită cu îngrijorare de fani și de specialiști, întrucât problemele de sănătate ale sportivei au reapărut de mai multe ori în ultimul an și i-au afectat serios forma.

Carlos Alcaraz schimbă adversarul în ultimul moment

În tabăra masculină, Carlos Alcaraz - considerat unul dintre marii favoriți la câștigarea trofeului - a primit un adversar nou pentru meciul inaugural. Spaniolul, campionul en-titre de la Roland-Garros, urma să joace împotriva fostului număr 4 mondial, Kei Nishikori. Totuși, niponul s-a retras din cauza unor probleme fizice, iar locul său va fi luat de italianul Giulio Zeppieri, în vârstă de 23 de ani.

odificarea vine cu doar câteva zile înainte de începerea meciurilor, oferindu-i lui Alcaraz o provocare neașteptată. Deși Zeppieri este considerat un adversar mai accesibil pe hârtie, lipsa timpului pentru a studia stilul de joc al noului oponent ar putea crea dificultăți.



Sinner, așteptat cu ostilitate la Paris

Jannik Sinner, un alt favorit al turneului parizian, ar putea avea parte de o primire ostilă din partea publicului francez. Italianul tocmai și-a încheiat o suspendare de trei luni, cauzată de o controversă încă nelămurită complet, iar revenirea sa pe teren este urmărită cu atenție.

Primul său meci la Roland-Garros va fi împotriva francezului Arthur Rinderknech, iar fostul campion Andy Roddick avertizează că Sinner „va avea parte de huiduieli din partea fanilor francezi în prima săptămână”.

„Va juca cu doi francezi din start - Rinderknech, iar apoi, în turul doi, Gasquet sau Atmane. Iar dacă ajunge în turul patru, ar putea să-l întâlnească pe Arthur Fils. Trei francezi la rând, e garantat”, a spus Roddick în cadrul podcastului său.



Roland-Garros 2024: Încă o ediție plină de neprevăzut

Turneul de la Roland-Garros, recunoscut pentru farmecul său aparte și terenul de zgură imprevizibil, pare să-și respecte tradiția și în 2024. Cu accidente neobișnuite, retrageri, reveniri controversate și dueluri spectaculoase anunțate încă din primele tururi, competiția promite momente intense și povești memorabile.

Iar printre toate aceste povești, cea a lui Alexander Zverev - finalist la ediția actuală și protagonistul unei aventuri aviatice cu fulgere, aterizări de urgență și zboruri nocturne - rămâne, până acum, cea mai spectaculoasă. O amintire pe care, cu siguranță, nu o va uita, indiferent de rezultatul pe terenul parizian.

