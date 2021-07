Aurel Pădureanu, scandal cu Nicole Cherry: Îmi este silă. Un ZERO, o răutate personificată, vor vedea ei

Aurel Padureanu, soțul Corneliei Catanga, este în război cu tatăl lui Nicole Cherry. Acesta este extrem de supărat pe rudele lui și susține că nu a fost ajutat de nimeni nici măcar cu o vorbă bună și că este extrem de dezamăgit de comportamentul acestora.

Nicole Cherry a anunțat în urmă cu doar câteva săptămâni că este însărcinată. Cântăreața urmează să devină mamă de fetiță anul acesta, spre marea bucurie a fanilor ei, care nu se așteptatu deloc la această veste.

Cu toate că bucuria în familia artistei este foarte mare, odată cu această veste, se pare că Aurel Pădureanu e supărat pe nepoata lui, pe care a ajutat-o să devină vedetă și nu o dă la pace nici măcar în urma anunțului făcut de Nicole Cherry.

"Îmi este silă să vorbesc despre un om care nu are caracter"

Tatăl lui Nicole Cherry și Aurel Pădureanu se află în mijlocul unui schimb de replici, după decesul Corneliei Catanga. Atunci, Aurel Pădureanu l-a acuzat pe George Ghinea, tatăl vedetei, că, deși sunt rude, nu i-a fost aproape, la necaz.

"Nu mă interesează acest om. Îmi este silă să vorbesc despre un om care nu are caracter. Pentru mine acest om nu reprezintă nimic. Zero ori zero este egal cu zero. Eu și soția mea, Cornelia, am luat-o de mână pe Nicole și am dus-o la Titus Munteanu, ca să o vadă. Nicole este fata nepoatei mele. Eu știu multe despre familia asta, dar mai bine las lucrurile așa cum sunt", a declarat Aurel Pădureanu pentru playtech.ro

George Ghinea, tatăl lui Nicole Cherry, replică pentru Aurel Pădureanu

"Cred că dânsul a îmbătrânit. Sunt niște frustrări d-ale sale. Dacă l-am uitat? Ce putem spune? Eu cu domnul Mitică m-am întâlnit de 15 ori și sunt căsătorit de 29 de ani, sunt ceva ani. Dacă lui îi plac scandalurile, să facă în continuare acest lucru. Altă explicație nu am! Am zis că are anumite frustrări, pentru că așa se înțelege, să te duci la televizor și să spui, unei țări întregi, că te-a uitat neamul, nu este frumos", a spus tatăl lui Nicole Cherry.

"Nu am ce căuta la botezul copilului ei!"

"N-am ce căuta la nuntă sau la botezul copilului lui Nicole, chiar dacă mă invită! Ei au o răutate personificată. Nu mă duc nicăieri! Ei trebuie să știe că fericirea continuă nu există, dar vor vedea ei că nimic nu este permanent. De când a murit Cornelia mă opresc oamenii pe stradă și îmi dau flori ca să le duc la mormânt, iar neamul meu nu îmi nici măcar un telefon", a mai spus Aurel Pădureanu.

Aurel Pădureanu, moment disperat: Nu suntem cerșetori, dar chiar nu s-a găsit nimeni în țara asta cu milioane de euro, să ajute?

Aurel Pădureanu a făcut mai multe confesiuni emoționante și spune că dorul de Cornelia Catanga l-a năpustit. După ce a declarat că nu există zi în care să nu meargă la mormântul soției sale pentru o plânge, artistul a mărturisit și faptul că din punctul lui de vedere ei au format singurul cuplu real din muzică.

"Mi-a luat Dumnezeu ce am avut mai scump pe lumea asta, aerul meu, sufletul meu, inima mea. Noi ne-am iubit enorm de mult, enorm. Și eram singurul cuplu adevărat din muzică. Mi-a plecat jumătatea și e greu. Despărțirea asta este cea mai nenorocită, cea mai cruntă. Nimeni nu își poate da seama, doar cel care este și suferă. Degeaba îți vine cineva de pe margine și îi zice să te întărești că e foarte greu", a declarat Aurel Pădureanu, la Antena Stars.

"Nu suntem cerșetori, nu suntem nimic. Nu dorim să ne dea nimeni pomană, dar în situația când dispare omul și e vorba de boală, e vorba de moarte, chiar nu s-a găsit nimeni în țara asta cu potență mare financiară, cu milioane de euro, să ajute? Nu se poate. S-a ajuns la moarte", a completat el.

Nicole Cherry este însărcinată. Cine este Florin, iubitul cu opt ani mai mare

Nicole Cherry a lansat piesa "Scrie-mi pe suflet", ocazie prin care a și făcut un anunț important. Artista este însărcinată!

Versurile și videoclipul piesei "Scrie-mi pe suflet", o transpun pe artistă într-o poveste de dragoste ca în filme. În imagini apare și iubitul ei, Florin, alături de care anunță că așteaptă primul copil împreună.

Cine este Florin, iubitul lui Nicole Cherry

Nicole Cherry și Florin Popa sunt împreună de mai bine de trei ani și chiar dacă nu au vorbit prea mult despre relația lor, artista s-a decis să dea câteva detalii. Aceasta a declarat că se știau încă de când aceasta avea 16 ani.

"Ne cunoșteam dinainte. Poate și asta a făcut să nu fie totul atât de surprinzător. Niciodată nu m-am gândit că el o să fie prietenul meu. El îl cunoștea pe tata și cumva mă știa și pe mine.

Ideea e că s-a întâmplat așa, dintr-o dată. Noi parcă ne știm așa dintotdeauna și mereu vorbeam, doar că nu se concretiza. El e mai mare decât mine. El are 29 de ani și eu 21 de ani. M-a cunoscut la 16 ani, atunci era o diferență. El zice că mereu a avut ochii pe mine și i-a plăcut așa să mă urmărească. Eu eram foarte indiferentă, nu-mi plăcea. Bine, îmi și place să fiu inabordabilă câteodată. Să văd efortul mai mare din partea lui", a declarat Nicole Cherry, în direct la Acces Direct.

Cu ce se ocupă iubitul lui Nicole Cherry

Florin Popa deține o afacere pe care se concentrează foarte mult, însă își găsește mereu timp să petreacă cu iubita lui.

"Sunt într-o relaţie, dar nu îmi creez aşteptări, nu îmi fac planuri prea departe. Încerc să mă ţin cu picioarele pe pământ, să mă bucur de fiecare moment. Aşa e mult mai bine, şi pentru mine şi pentru el. Efectiv aşa e mai bine, pentru noi ca şi relaţie. Ne vedem cât de des putem.

El este foarte ocupat, la fel sunt şi eu şi încercăm să avem o balanţă. Nu cred în chestia asta, că văzutul în fiecare zi e sănătos. E bine să ni se mai facă dor. El are 28 şi eu 20 de ani. Mie oricum mi se spune des că sunt foarte matură, şi mă bucur pentru chestia asta. Am mai avut relaţii anterioare şi vârsta asta atunci când vine vorba de partenerul meu e ideală, să fie puţin mai matur decât mine. Bărbaţii oricum se maturizează mult mai greu. Eu văd vârsta ca pe un avantaj. Da, aşa s-a întâmplat. Îmi place că e matur, că e sigur pe el, pe ceea ce face şi chestia asta îmi dă şi mie o siguranţă. Se gândeşte foarte mult la afacerea lui, e independent", a spus ea pentru viva.ro.