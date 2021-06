Nicole Cherry este însărcinată. Cine este Florin, iubitul cu opt ani mai mare: Nu-mi plăcea, nu-mi creez aşteptări

Marți seară, Nicole Cherry a lansat piesa "Scrie-mi pe suflet", ocazie prin care a și făcut un anunț important. Artista este însărcinată!

Versurile și videoclipul piesei "Scrie-mi pe suflet", o transpun pe artistă într-o poveste de dragoste ca în filme. În imagini apare și iubitul ei, Florin, alături de care anunță că așteaptă primul copil împreună.

Cine este Florin, iubitul lui Nicole Cherry

Nicole Cherry și Florin Popa sunt împreună de mai bine de trei ani și chiar dacă nu au vorbit prea mult despre relația lor, artista s-a decis să dea câteva detalii. Aceasta a declarat că se știau încă de când aceasta avea 16 ani.

"Ne cunoșteam dinainte. Poate și asta a făcut să nu fie totul atât de surprinzător. Niciodată nu m-am gândit că el o să fie prietenul meu. El îl cunoștea pe tata și cumva mă știa și pe mine.

Ideea e că s-a întâmplat așa, dintr-o dată. Noi parcă ne știm așa dintotdeauna și mereu vorbeam, doar că nu se concretiza. El e mai mare decât mine. El are 29 de ani și eu 21 de ani. M-a cunoscut la 16 ani, atunci era o diferență. El zice că mereu a avut ochii pe mine și i-a plăcut așa să mă urmărească. Eu eram foarte indiferentă, nu-mi plăcea. Bine, îmi și place să fiu inabordabilă câteodată. Să văd efortul mai mare din partea lui", a declarat Nicole Cherry, în direct la Acces Direct.

Cu ce se ocupă iubitul lui Nicole Cherry

Florin Popa deține o afacere pe care se concentrează foarte mult, însă își găsește mereu timp să petreacă cu iubita lui.

"Sunt într-o relaţie, dar nu îmi creez aşteptări, nu îmi fac planuri prea departe. Încerc să mă ţin cu picioarele pe pământ, să mă bucur de fiecare moment. Aşa e mult mai bine, şi pentru mine şi pentru el. Efectiv aşa e mai bine, pentru noi ca şi relaţie. Ne vedem cât de des putem.

El este foarte ocupat, la fel sunt şi eu şi încercăm să avem o balanţă. Nu cred în chestia asta, că văzutul în fiecare zi e sănătos. E bine să ni se mai facă dor. El are 28 şi eu 20 de ani. Mie oricum mi se spune des că sunt foarte matură, şi mă bucur pentru chestia asta. Am mai avut relaţii anterioare şi vârsta asta atunci când vine vorba de partenerul meu e ideală, să fie puţin mai matur decât mine. Bărbaţii oricum se maturizează mult mai greu. Eu văd vârsta ca pe un avantaj. Da, aşa s-a întâmplat. Îmi place că e matur, că e sigur pe el, pe ceea ce face şi chestia asta îmi dă şi mie o siguranţă. Se gândeşte foarte mult la afacerea lui, e independent", a spus ea pentru viva.ro.

Nicole Cherry, primul mesaj despre sarcină

Nicole Cherry a scris că 'Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.'

'De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati.', a mai transmis Nicole Cherry.