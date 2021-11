Aurel Pădureanu, revoltat la 8 luni de la moartea Corneliei Catanga: ”Îi blestem pe toți care au băgat-o în pământ”

Aurel Pădureanu susține că vrea să îi facă un cavou Corneliei Catanga pentru că așa i-ar fi lăsat cu ”gură de moarte”. El s-a arătat revoltat la 8 luni de la moartea artistei și spune că dacă nu va reuși acest lucru la comemorarea de un an de la deces, va pleca din țară și îi ”blestemă” pe care ”au băgat-o în pământ”, scrie cancan.ro.

”Vreau ca atunci când împlinește un an să încerc, dacă e posibil, pentru că a murit cum a murit, să-i îndeplinesc dorința. Pentru că dorința ei a fost să n-o bag în pământ. Să fie cimentat mormântul, să fie un cavou. Asta e dorința mea supremă și a ei, că a lăsat-o cu gură de moarte. După ce că a fost înmormântată de sistem cum a fost, a fost băgată în pământ forțat… Nu am dreptul să fac un cavou? Dacă nu mi se aprobă asta, deși nu știu acum cum se procedează, o să plec din țară și eu, și copilul meu și îi blestem pe toți care au băgat-o în pământ să pățească și ei ce am pățit eu cu nevasta mea. Vreau doar un cavou, acolo, să cimenteze pe lângă ea, nu vreau s-o scot. A fost dorința ei. Să nu fie băgată în groapă, că spunea că ”mie mi-e frică și de o gânganie”.

Nu a murit de COVID?

Și uite că a ajuns să fie băgată în groapă forțat, pentru că dacă eram lăsat atunci în perioada aia două zile ca să stau liniștit, să n-o îngrop de urgență, poate reușeam să-i fac cavoul. Dar am fost forțat de oameni, de sistem, s-o îngrop imediat. Ea nu a murit de Covid, a murit din cauza unui stop cardio-respirator. Au băgat-o ei la Covid că așa au vrut! Ea a murit de stop cardio-respirator, nu a avut nimic cu Covidul. Ăștia au făcut nenorociri mari. Toți care au fost în perioada aia și i-a coordonat, cum să spun eu, pandemia, au făcut nenorociri. Eu nu cer altceva nimic de la cei care trebuie să-mi dea aprobare decât să-i fac un cavou pe lângă coșciugul ei, să cimentez acolo. Atât! Să am și eu satisfacția că am făcut ce ea a lăsat cu gură de moarte. Și aș mai vrea să fac ceva pentru Cornelia”, a declarat Aurel Pădureanu pentru Cancan.ro.

Cornelia Catanga s-a stins din viață pe 26 martie 2021, la Spitalul Universitar din Capitală, în urma unui stop cardio-respirator. Artista în vârstă de 63 de ani era infectată cu Covid-19.