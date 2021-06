Un tată erou a murit încercând să-și salveze fiica vitregă dintr-un râu, în Marea Britanie

Conform The Sun, un tată care nu știa să înoate este considerat erou de localnici după ce a murit în încercarea de a-și salva fiica vitregă dintr-un râu, spun prietenii săi. Bărbatul numit în comunitate Reza, de doar 22 de ani, a intrat în apele râului Erme din Marea Britanie pentru a o salva pe fetița de un an și jumătate.

Totuși, după ce a intrat în apă, acesta s-a înecat fiindcă nu știa să înoate. Poliția a transmis că fetița a scăpat nevătămată din incident. Tragedia a venit în timp ce Regatul Unit se scaldă într-o căldură mare pentru această perioadă, iar britanicii sunt avertizați în legătură cu „pericolele extreme” ale înotului în orice corp de apă. Autoritățile avertizează că apa rece poate cauza hiperventilație.

O purtătoare de cuvânt a poliției din zonă a făcut mai multe precizări în legătură cu moartea tatălui. „Poliția a fost solicitată în jurul orei 19:10, ieri seara, în data de 15 iunie, în legătură cu un bărbat din râul Erme, din apropierea Station Road, Ivybridge. Ni s-a spus că acesta a intrat în apă să ajute un copil care era într-o situație periculoasă. Serviciile de urgență au intervenit. Din nefericire, bărbatul a fost declarat decedat la fața locului. Rudele sale sunt în cunoștință de cauză”, a transmis ea.

„Fiica vitregă a lui Reza a fost pusă în pericol în râul Erme. Fiind un erou, Reza a sărit în apă și a salvat-o, însă acesta nu a putut să se salveze pe el însuși fiindcă nu știa să înoate. Acest lucru arată că nu era egoist, lucru pe care îl arăta în fiecare zi. Și-a lăsat iubita singură cu o fetiță de 19 luni acum, dar și mulți prieteni și colegi care-l considerau familia lor”, se arată pe o pagină de donații.

‘Hero’ dad dies after jumping into Devon river to save stepdaughter from drowning https://t.co/HLOkBS8EgN